غدا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ولا توقعات بسقوط أمطار

استبعدت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الري، سقوط أمطار غدا الإثنين على كافة الأنحاء.



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الغد معتدلًا على شمال البلاد حتى صعيد مصر نهارا شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، محذرة جميع السائقين من قلة الرؤية في الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، خاصة مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما أن الرياح سوف تكون أغلبها شمالية غربية وتنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد وخليج السويس ومنطقة البحر الأحمر مما يسفر عن اضطراب الملاحة البحرية.

