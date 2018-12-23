إخماد حريق نشب في بعض المحال في الغورية

أخمد منذ قليل، حريق نشب في بعض محلات الأقمشة الموجودة أسفل مسجد الفكهاني بمنطقة الغورية نتيجة لماس كهربائي.



وأوضح الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية، أن ألسنة الحريق طالت الشبابيك الموجودة أعلى هذه المحلات، وهي شبابيك غير أثرية حيث تم تركيبها حديثا خلال أعمال ترميم سابقة للمسجد في التسعينيات، مؤكدا أن النيران لم تطل أية عناصر أثرية للمسجد، كما توجهت على الفور أربع سيارات إطفاء لمكان الحريق ونجحت في إخماده.



وأشار محمد عبدالعزيز، المشرف العام على القاهرة التاريخية، إلى أنه توجه على الفور فريق من إدارة الإنقاذ السريع وإدارة الأزمات بوزارة الآثار وإدارة القاهرة التاريخية للتدخل العاجل لتأمين وحماية العناصر الأثرية بالمسجد وخاصة الباب الفاطمي الموجود بالواجهة الرئيسية، التي لم تطلها جميعها النار على الإطلاق، موضحا أن فريق المرممين الذي توجه على الفور إلى المسجد للمعاينة أكد مبدئيا السلامة الإنشائية للمسجد وجميع عناصره الأثرية والمعمارية.



وأشار عبدالعزيز إلى أن هذه المحلات موجودة بالمخالفة القانونية، وقد قام تفتيش الآثار المختص بمنطقة الأزهر بتحرير العديد من المحاضر ضدها لإزالة المخالفات والتعديات حرصا على سلامة المسجد وأنه قد تم التواصل مع قطاع المشروعات لإيفاد فريق عمل من المهندسين والمرممين، لإعداد تقرير نهائي بالحالة ووضع أنسب الحلول لمعالجة التلفيات وآثار الحريق بواجهة المسجد.