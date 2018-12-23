كيف أصدرت مجلة الشموع الثقافية ؟.. لوتس عبد الكريم تروي التفاصيل

روت الكاتبة الكبيرة، لوتس عبد الكريم تفاصيل إنشاء مجلة الشموع الثقافية، نافذة الثقافة والفن والأدباء.

وقالت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب أثناء اجتماعه بهم اقترح إنشاء مجلة ثقافية تنقل كل ما يدور في اجتماعات الادباء، وتحمل هموم الفن والثقافة، موضحة أن الأديب الراحل إحسان عبد القدوس هو من رشحها لتتولى أمر هذه المجلة.

وتابعت أن الموسيقار محمد عبد الوهاب رشح الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين، ليكون رئيسًا للتحرير، واقترح أن يكون اسم المجلة "الصالون"، موضحة أن أحمد بهاء الدين عارضه وقال "الأفضل أن يكون اسمها الشموع انطلاقا من مبدأ لا تلعن الظلام، ولكن أضئ شمعة".

وواصلت أن المجلة استمرت في الصدور 10 سنوات ولكن لم يكن هناك إقبالًا عليها رغم أن مستوى الثقافة آنذاك، كان أعلى من الوضع الحالي، مشيرة إلى أنها ذات مرة ذهبت لشراء المجلة ولكنها لم تجدها، وعندما طلبتها من البائع، أحضرها لها من المخزن، ثم قال لها سأضعها بجوار مجلة الشبكة لعلها تباع.