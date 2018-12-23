"المحامين" عن حبس النقيب: "احنا مش الحيطة المايلة"

أعلن أبو بكر الضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، تضامن أعضاء مجلس النقابة، مع نقيب المحامين سامح عاشور، في الحكم الصادر بحبسه، مؤكدًا أن قرار وقف قيد المحامين، والذي حبس بسببه، هو قرار المجلس، وليس قراره منفردًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إن الحكم بحبس النقيب مخالفًا للقانون، لأنه اعتمد على المادة 375 من قانون العقوبات عن البلطجة، ونقيب المحامين ليس بلطجيًا ليمنع المحامين من مزاولة عملهم.

وأوضح "الضوة"، أن الهيئات القضائية، ووزارة الداخلية، ترفض الاعتراف بشهادات التعليم المفتوح ولا تعينهم، فلماذا تقبل بهم نقابة المحامين، مضيفًا: "احنا مش الحيطة المايلة".

ولفت "الضوة"، إلى أن التعليم المفتوح يعطي ليسانس دراسات قانونية، وليس ليسانس حقوق، فهي شهادة تثقيفية لا مهنية، ولا يتم قيده في أغلب النقابات المهنية.