الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالانقلاب على تفاهمات السويد

أكدت الحكومة اليمنية مساء اليوم الأحد، منع ميليشيات الحوثي وفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من زيارة محافظة تعز، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية، مشددة على أن هذا يعد خرقا لتفاهمات ستوكهولم الأخيرة.



وأوضح وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أن هذا الإجراء يعد انتهاكا من قبل الميليشيات في التعامل مع الوضع الإنساني في البلاد، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأشار فتح إلى أن الميليشيات منعت الكثير من الشحنات الإغاثية من دخول المحافظة، وأعاقت زيارة ثلاثة وفود أممية إلى المحافظة أبرزهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السابق استفينا وبراين.



وشدد وزير الإدارة المحلية على أن الحصار الذي تفرضه الميليشيات على معظم مداخل المحافظة منذ أكثر من ثلاث سنوات، يستدعي من المجتمع الدولي استشعار المسئولية الإنسانية والأخلاقية وممارسة الضغوط كافة على الميليشيات لفك الحصار عن المحافظة وعموم المناطق الخاضعة لسيطرتها.