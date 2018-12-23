أيها الأكثر إثارة في فساتين رانيا يوسف "الأسود.. الأصفر.. الأخضر"؟

أثارت الفنانة رانيا يوسف مؤخرًا الجدل من خلال ظهورها في عدد من الاحتفالات الفنية، ليس، فقط، الاحتفالات الفنية بل أيضًا في جلسات التصوير التي خضعت لها، حيث أطلت بعدة إطلالات مختلفة مرتدية كثيرا من الألوان أمام جمهورها من خلال فستانين حيث ظهرت بفستان باللون الأسود في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبالأخضر في جلسة تصوير أخيرة علي يد مصور المشاهير محمود عاشور، وبالأصفر في مهرجان الديرجيست منذ يومين.



واعتادت رانيا ألا تسمع الي ما يقال لها من انتقادات رغم الدعاوي القضائية التي رفعت ضدها من عدد من المحامين في الظهور الأول بختام القاهرة السينمائي لتواصل العناد من خلال ظهورها مؤخرًا في «الديرجيست».