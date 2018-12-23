القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:57 م

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت
01:39 م

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
الثقافة
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:25 م

"ثقافة أسيوط" تشارك في تعزيز دور المرأة

ثقافة أسيوط تشارك
حسام الضمرانى
dostor.org/2447880

نظم فرع ثقافة أسيوط الندوة التخصصية بقاعة الإمام جلال الدين السيوطي بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر والمنظمة من كلية الزراعة وكلية التجارة بنات، بعنوان "تعزيز دور المرأة في التنمية بصعيد مصر "، حيث بدأت الندوة بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه الكلمات البروتوكولية من عمداء الكليات وممثل صندوق المشروعات الصغيرة بمجلس الوزراء، ورئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة جامعة الدول العربية ونائب رئيس جامعة الأزهر.

أشار ضياء مكاوي، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، خلال المحاضرة، إلى دور المرأة في تنمية المجتمع والمرأة في المجتمعات المعاصرة وطرق رفع مكانة المرأة في المجتمع، وأدوارها التي قامت بها فساهمت في كلِّ المجالات المجتمعيّة أسوة بالرجل، ونالت العديد من الجوائز بجدارة مؤكدا على الدور الجوهري الذي تلعبه الثقافةً في بناء الإنسان وتطوير المجتمع وتقدمه والتي تعزز المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية وتسهم في تغيير العقلية السائدة والثقافة ضرورية لمواجهة قهر الحياة وتحديات العصر ومشاكله المختلفة، وتعمل على صقل الشخصية وتنميتها، وبناء مجتمع صالح وواع وملتزم قادر على مجابهة الصعاب والتطور الحضاري.

اختتم المحاضرة بدور الهيئة العامة لقصور الثقافة في الاهتمام بالمرأة ودعمها من خلال بعض الأنشطة الثقافية المقدمة بجميع القصور والبيوت الثقافية منها الندوات والمحاضرات التثقيفية والورش الفنية ودورات تدريبية للمرأة في مجالات مختلفة مثل الخياطة والتي تساهم في رفع مكانة المرأة في المجتمع.

وأقيمت الندوة بمشاركة المؤسسات الحكومية والتعليمية والاجتماعية، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة بأسيوط وجمعية سيدات الأعمال بأسيوط ورابطة المرأة العربية بأسيوط.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ أقل من شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ أقل من شهرين

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 4 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

الآن

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

الباز: السيسي منح وزير التعليم دفعة ثقة لاستكمال المنظومة الجديدة

الخارجية السودانية تستدعي سفير الكويت

رانيا يوسف بالأخضر في جلسة تصوير جديدة

ads
الأكثر قراءة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

رانيا يوسف بفوتوسيشن جديد: الشهرة عايزة مننا إيه؟ (صور)

السؤال الصعب: لماذا لا يحتاج «الزمالك» إلى عبدالله السعيد؟

ألبومات الصور

صورة اليوم.. كل "يسبح بحمده"

توصيات مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان (صور)

"استراتيجية الصناعة" بالمؤتمر الاقتصادي

إزالة التعديات بجوار نادي الإرادة والتحدي في كفر الشيخ

نجم الساعة

كورة ستار .. LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر Liverpool مشاهدة

الأكثر قراءة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

رانيا يوسف بفوتوسيشن جديد: الشهرة عايزة مننا إيه؟ (صور)

السؤال الصعب: لماذا لا يحتاج «الزمالك» إلى عبدالله السعيد؟

كشكول

مدن أسيوط الأزهرية تتعاقد مع شركة نظافة جديدة

أزهر أسيوط تفتتح كافتريا لطلاب القطاع الطبى بالجامعى

رئيس الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات الابتدائية من سموحة

العلوم الأزهرية بسيناء تختم الموسم الثقافى بـ"سنن النبى"

«عبدالغفار» يدعو أتيلية الفنون الجميلة حلوان لتقديم عروضهم بجامعة القاهرة

الأمصار

بابا نويل يهرب من الشرطة العراقية

السعودية توصي مواطنيها بعدم السفر للسودان

المرصد السوري: داعش لم تختفي من سوريا

الشرطة النمساوية تعتقل مشتبه به في أحداث فيينا

بالقرآن والثوب الفلسطيني.. رشيدة طليب تؤدي يمين الكونجرس

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

n Verlore Verstand رحلة الأحلام والكوابيس

Kingdom Two Crowns ليس عليك أن تحكم بمفردك

Final Star شمس واحدة فى الكون

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

تقديم الخدمة الطبية لـ61 ألف مواطن مجانًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎