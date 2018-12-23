"ثقافة أسيوط" تشارك في تعزيز دور المرأة

نظم فرع ثقافة أسيوط الندوة التخصصية بقاعة الإمام جلال الدين السيوطي بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر والمنظمة من كلية الزراعة وكلية التجارة بنات، بعنوان "تعزيز دور المرأة في التنمية بصعيد مصر "، حيث بدأت الندوة بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه الكلمات البروتوكولية من عمداء الكليات وممثل صندوق المشروعات الصغيرة بمجلس الوزراء، ورئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة جامعة الدول العربية ونائب رئيس جامعة الأزهر.



أشار ضياء مكاوي، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، خلال المحاضرة، إلى دور المرأة في تنمية المجتمع والمرأة في المجتمعات المعاصرة وطرق رفع مكانة المرأة في المجتمع، وأدوارها التي قامت بها فساهمت في كلِّ المجالات المجتمعيّة أسوة بالرجل، ونالت العديد من الجوائز بجدارة مؤكدا على الدور الجوهري الذي تلعبه الثقافةً في بناء الإنسان وتطوير المجتمع وتقدمه والتي تعزز المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية وتسهم في تغيير العقلية السائدة والثقافة ضرورية لمواجهة قهر الحياة وتحديات العصر ومشاكله المختلفة، وتعمل على صقل الشخصية وتنميتها، وبناء مجتمع صالح وواع وملتزم قادر على مجابهة الصعاب والتطور الحضاري.



اختتم المحاضرة بدور الهيئة العامة لقصور الثقافة في الاهتمام بالمرأة ودعمها من خلال بعض الأنشطة الثقافية المقدمة بجميع القصور والبيوت الثقافية منها الندوات والمحاضرات التثقيفية والورش الفنية ودورات تدريبية للمرأة في مجالات مختلفة مثل الخياطة والتي تساهم في رفع مكانة المرأة في المجتمع.



وأقيمت الندوة بمشاركة المؤسسات الحكومية والتعليمية والاجتماعية، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة بأسيوط وجمعية سيدات الأعمال بأسيوط ورابطة المرأة العربية بأسيوط.