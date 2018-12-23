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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:23 م

"الكاتبة التي لا تكتب".. لوتس عبد الكريم تروي تفاصيل لقائها مع السباعي وإحسان عبد القدوس

الكاتبة التي لا تكتب..
محمود عرفات
dostor.org/2447878

قالت الكاتبة لوتس عبد الكريم، إنها تفضل كثيرًا لقب الكاتبة على لقب الفنانة التشكيلية، لافتة إلى أنها عشقت الكتابة منذ صغرها، وبدأتها بتسجيل المذكرات، مؤكدة أن ساعدها في ذلك التحاقها بقسم الفلسفة الذي التحقت به في كلية الآداب والتي أثرت في حياتها بشكل كبير.

وأوضحت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنها كانت لديها حقيبة سوداء تضع فيها كل ما تكتبه، وتتنقل بها من دولة إلى آخرى، وتشعر بأن هذه الحقيقة هي كل حياتها.

وتابعت أن أول كاتب من المشاهير الكبار الذي التقت بهم وقرأت لهم في حياتها هو يوسف السباعي، مشيرة إلى أنها كانت تقرأ له وهي في المرحلة الثانوية وكانت منبهرة  للغاية بكتاباته، وعندما زار الإسكندرية التقته وتعرفت عليه، وظلت على تواصل معه إلى أن توفي.

وواصلت أن أول كاتب، من الكبار، أطلع على كتاباتها، وقرأ لها، هو الأديب الراحل إحسان عبد القدوس، موضحة أنها التقته وأطلعته على مذكراتها، التي كانت تكتبها، فقال لها، :"ليه ما تكتبيش علنا"؟"  فردت عليه قائلة :" لا أتكسف".

وتابعت أن إحسان عبد القدوس أهداها كتابًا وكتب عليه إلى الكاتبة التي لا تكتب، مشيرة إلى أن إحسان عبد القدوس أخذ منها قصص كثيرة وكتب عن أبطالها في كتاباته الادبية.

وواصلت أن إحسان عبد القدوس، كان يرتدي كامل ملابسه أثناء الكتابة، وعندما سألته لماذا ترتدي كامل ملابسك كالبدلة والكرافات وأنت داخل المنزل؟، فأجابها:"لأني احترم الكتابة".

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