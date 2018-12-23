الباز يقترح حلًا لأزمة المحامين المستبعدين (فيديو)

اقترح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إلحاق الـ 5000 محامي المستبعدين من نقابة المحامين،- لأنهم خريجي التعليم المفتوح- بمعهد المحاماة لتدريبهم لحل أزمتهم مع النقابة.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إن بعض هؤلاء التحقوا بالتعليم المفتوح لرغبة حقيقية في أن يصبحوا محامين، وليس للوجاهة، متسائلًا: "ما المانع أن يتم تدريبهم، ويدرسوا أكثر، ومن يجتاز الاختبارات يتم إلحاقه بالنقابة".

ورد أبو بكر الضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، أنه سيتم مناقشة المسألة، لعلهم يجدون حلًا.