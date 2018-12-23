25 يناير.. هاني شاكر يحيي حفله الأول بالامارات 2019

يُحيي أمير الغناء العربي هاني شاكر حفله الغنائي الأول في 2019، وذلك 25 يناير المقبل، على مسرح المجاز بالشارقة في الإمارات العربية المتحدة.



ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر خلال الحفل عدد كبير من أغنياته الشهيرة ومنها: "علّي الضحكاية"، و"بحبك أنا"، و"ياريتنى"، وغيرها.



ويستعد هاني شاكر لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "خلصت السنة دي"، خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع أعياد الكريسماس ورأس السنة، والتي تعاون فيها مع الشاعر الغنائي هاني صارو، والملحن أحمد زعيم، والموزع الموسيقي شريف قاسم، ومهندس الصوت محمد إسماعيل، وتم الانتهاء من تسجيلها في استوديو "صوت الحب".