عبدالعال: علماء مصر بالخارج سفراء ويمثلون القوة الناعمة

دعا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، علماء مصر بالخارج إلى التواصل الدائم مع وطنهم من أجل النهوض بمستقبل مصر ودعم مسيرة التنمية وتحديثها.



جاء ذلك خلال تكريمه بحضور نبيلة مكرم وزير شئون الهجرة المصريين في الخارج، ووفد من علماء مصر في الخارج، حيث أعرب عن سعادته باستقبال كوكبة من علماء مصر، ووصفهم بأنهم سفراء مصر وأنهم القوة الناعمة لنهضة مصر الشاملة.



وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية تدرك أهمية العلم كمخرج وحيد للنهوض بالبلاد في شتى المجالات، قائلًا إن علماء مصر في الخارج يمثلون شريحة مهمة ولديهم استعداد لإمداد المؤسسات العلمية والبحثية في مصر بخبراتهم، من منطلق خبراتهم وانتمائهم لوطنهم وحرصهم على تقدمه.



من جانبها، أكدت نبيلة مكرم أهمية مشاركة علماء مصر في الخارج في الفعاليات الهامة في بلدهم، وحرصهم على تفعيل العلاقة بينهم وبين مؤسسات الدولة، مشيرة إلى حرصهم على زيارة البرلمان وسعادتهم بترحيب رئيس المجلس.



وعبر الوفد عن سعادته بزيارة مجلس النواب مثمنين دوره في مواكبة التشريعات العالمية والمساهمة في إصدار تشريعات تدعم البحث العلمي والعلوم التكنولوجيا، فضلًا عن دعم جهود التنمية في كافة المجالات والميادين.