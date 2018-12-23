صلاح سليمان عن منع قيد المحامين: "الدولة ورطتنا"

علق صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، على حكم حبس نقيب المحامين سامح عاشور، بسبب منع قيد المحامين خريجي التعليم المفتوح، قائلًا: "إن القضية متعددة، فليس جميع المستبعدين حالة واحدة".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن بعض المحامين تم استبعادهم لعدم ممارسة المهنة، أو لأنه خريج التعليم المفتوح، وحتى الأخير، منهم طلاب انتساب موجه تحولوا أوتوماتيكيًا للتعليم المفتوح، وآخرين حاصلين على بكالوريوس.

وأردف: "لازم نحدد المشكلة، هل هي أن التعليم المفتوح شهادة غير ملائمة؟ ولا مع غير الحاصلين على ثانوية عامة؟ ولا التعامل مع تنفيذ الحكم؟".

ولفت إلى ضرورة إصدار لائحة تنفيذية لقانون 17، تسمح لمجلس نقابة المحامين أن تضع شروطًا لتنظم الحالات، بعد أن وضعتنا الدولة في ورطة بسبب التعليم المفتوح.