غدًا.. اجتماع الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل بين مصر والسودان

تنطلق صباح غد الاثنين بالقاهرة، فعاليات الاجتماع الثاني للدورة الـ58 للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، في إطار التعاون بين البلدين واستمرارًا لاجتماعاتها الدورية.



من المقرر أن يفتتح فعاليات الاجتماع الوزير الدكتور محمد عبدالعاطي المائية والري، ويشاركه المهندس خضر محمد قسم السيد وزير الموارد المائية والري والكهرباء بدولة السودان، حيث يعقد بالقاهرة خلال الفترة 24-30 ديسمبر الجاري.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة، كما تأتي مشاركة وزيري الري بمصر والسودان في حفل افتتاح اجتماع الهيئة، تأكيدًا على استمرار إيمان البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للنقاش في القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه البلدين في إدارة مياه نهر النيل وفقا لاتفاقية 1959.