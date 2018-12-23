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فن
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:06 م

افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)

افتتاح معرض تياترو
حسين الجندي
dostor.org/2447867

افتتحت الفنانة التشكيلية مي عبدالله معرضها الجديد "تياترو"، الأحد، بمقر "جاليري مصر" بالزمالك والذي يستمر حتى 13 يناير المقبل، بحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ولفيف من الشخصيات العامة والفنانين والنقاد والصحفيين.

يضم المعرض مجموعة من أبرز منحوتات الفنانة التشكيلية، بينها أكثر من 22 عملًا لرموز الفن، مثل "نجيب الريحاني، عبدالحليم حافظ، أم كلثوم، حسن فايق، محمد منير، عبدالسلام النابلسي، والطفل أحمد فرحات".

وقالت الفنانة التشكيلية إنّها اختارت أكثر الأعمال التي تفضلها لرموز الفن المصري، الذين كانت لهم بصمة كبيرة في تاريخ السينما المصرية للمشاركة في معرضها الأول.

أوضحت عبدالله أنّ تنفيذ المنحوتات الفنية استغرق عامين، وزادت: "اخترت اسم (تياترو) ليتناسب مع محتوى المعرض الفني، وشاركت بأعمال لرموز زمن الفن الجميل، تكريمًا وتقديرًا لهم".

ومي عبد الله نحّاتة مصرية، تخرجت في كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، حصلت على لقب "نحاتة المنيا" بعد مشروعها الأخير عن مشاهير السينما المصرية، كما شاركت في منتدى شباب العالم عامي 2017 و2018 في شرم الشيخ.

افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
افتتاح معرض تياترو مي عبدالله في الزمالك (صور)
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