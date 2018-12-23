وصول 17 مرحلًا مصريًا قادمين من السعودية إلى القاهرة

استقبلت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى، مساء اليوم، عددا من المرحلين المصريين قادمين من الممكلة العربية السعودية، لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة فى تلك الحالات.



وقد وصل 17 مرحلا مصريا قادمين على متن طائرة الخطوط الجوية السعودية القادمة من جده، حيث تم تشكيل فريق متخصص من كافة الإدارات والقطاعات لسرعة إجراءات وصول المرحلين.



وبمناقشة المرحلين من جانب القيادات الأمنية بمطار القاهرة، تبين أنه تم القبض عليهم من جانب الأمن السعودي بمدينة جدة لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل هناك.

