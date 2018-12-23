الباز يناشد المصريين بالتبرع لمركز أورام الفيوم

ناشد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، المصريين، بالتبرع لمركز أورام الفيوم، قائلًا: "ليس لديهم ميزانيات للإعلان وطلب التبرعات، لمساعدة المرضى".

وعرض طالباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، تقريًرا مصورًا من داخل المركز، الذي يخدم آلاف المرضى في محافظات الصعيد.

وأوضح التقرير، أنه تم الانتهاء من الإنشاءات من خلال التبرعات، إلا أنه ما زالت بعض الوحدات لم تستكمل مثل وحدة العلاج الإشعاعي والتي تتكلف 50 مليون جنيه، كذلك وحدة الأشعة المقطعية، والتي تبلغ ثمنها 12 مليون جنيه.

وقالت الدكتورة شيماء إبراهيم، رئيس الصيدلة الإكلنيكية، والعلاج الكيماوي، إن تكلفة علاج المريض الواحد تصل لـ50 ألف جنيه.

يوجد حسابات للمركز في جميع البنوك، ومكاتب البريد لتلقي التبرعات.