القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 09:42 م

طلائع الجيش يفوز على النجوم (2 1) في الدوري

طلائع الجيش يفوز
أ ش أ
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حقق فريق طلائع الجيش انتصارا ثمينا على ضيفه النجوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد باستاد جهاز الرياضة العسكري، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.
تقدم طلائع الجيش في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة عن طريق إسلام فؤاد من ضربة جزاء، وتعادل محمود فتح الله للنجوم في الدقيقة 48 من ضربة جزاء أيضا.. فيما سجل مصطفى محمد الهدف الثاني لطلائع الجيش في الدقيقة 89.
الفوز رفع رصيد طلائع الجيش إلى 24 نقطة في المركز السادس.. بينما تجمد رصيد النجوم عند 17 نقطة في المركز الـ14.

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