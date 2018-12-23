الباز: أردوغان ساهم في صناعة "منتخب العالم للإرهاب" في سوريا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يساهم بشكل رئيسي في صناعة تنظيم داعش الإرهابي، أو ما يمكن تسميته بمنتخب العالم للإرهاب.

وتابع "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن كل التنظيمات الإرهابية اتخذت من تركيا معبرًا للوصول إلى سوريا للانضامام لتنظيم داعش الإرهابي.

وواصل أن تفاصيل المحادثة الأخيرة التي جرت بين الرئيس التركي أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل إعلان أمريكا الانسحاب من سوريا، تكشف أن هناك 2 من المأفونين يتحكمان في مصير شعب بأكمله، ويتحدثان عن الخروج من سوريا دون محاسبة على ما يُرتكب في حق الشعب السوري.