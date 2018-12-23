"استقالات الأطباء" ونقص التخصصات.. كارثتان تهددان "الصحة"

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الضوء على تقرير نشرته صحيفة الأهرام، عن استقالات الأطباء من وزارة الصحة.

وأرجع الدكتور جورج ناشد عضو نقابة الأطباء، ورئيس لجنة آداب المهنة، في مداخلة، مع الباز، ببرنامج "90 دقيقة" المُذاع عبر فضائية "المحور"، استقالة الأطباء لثلاثة أسباب، منها ضعف الرواتب، ونقص التدريب والتعليم.

وأوضح "ناشد"، أن الطبيب يريد استكمال تعليمه، وتدريبه، لهذا بعد الانتهاء من التدريب في مصر يتوجه لأمريكا أو كندا أو إنجلترا.

ولفت إلى أن عدد الاستقالات خلال السنتيين الاخيرتين بلغ 3 آلاف طبيب، كما لفت إلى وجود مشكلة آخرى، وهي سوء توزيع الأطباء، فضلًا عن نقص التخصصات.

وأشار إلى أن النقابة مسجل بها 350 ألف طبيب، منهم 55 ألف طبيب في القاهرة، أما بعض المحافظات تعاني من نقص، كذلك بعض التخصصات مثل التخدير وأطباء العناية المركزة، قد لا يتوفر في المحافظة كلها سوى طبيبين أو 3.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد عبدالحميد، أمين عام نقابة الأطباء، أن عدد الأطباء المستقيلين خلال الثلاث سنوات الأخيرة، يتجاوز 6 آلاف طبيب، وناشد المسؤولين لبحث الأسباب، حتى لا تتطور إلى كارثة تهدد قطاع الصحة.