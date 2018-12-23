جولة تفقدية لوفد تونسي في قناة السويس

استضاف نادي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، جزءا من فعاليات أسبوع الإخاء الرياضي المصري - التونسي الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للأداء الرياضي (الإدارة العامة للكوادر الرياضية) خلال الفترة من 18 إلى 25 ديسمبر الحالي.



تضمنت الفعاليات مباريات في كرة السلة والجودو والمصارعة، كما قام الوفد بجولة بحرية في قناة السويس؛ حيث أعربوا عن سعادتهم بهذا الشريان العظيم الذي يعد فخرًا لكل العرب.



وضم الفريق التونسي للسلة: عبير بنت عبد الوهاب ومريم بنت عبد الله ورباب بنت رفيق وأسماء بنت عبد المجيد ونعيمة بنت مكرم وصابرين بنت على وهديل بنت مصطفى وسوار بنت الصحبي وسحر بنت رياض وأنس بنت عماد بقيادة المدرب فيصل بن محمد اليماني.



كم ضم فريق المصارعة: محمد على بن كريم ومحمد ياسين بن عمر وقصى بن سمير وشهاب الدين بن عبد الرازق بقيادة حاتم بن عبد المجيد بوعلاق، أما فريق الجودو فضم: قصى بن محمد بن غرس وصفوان بن صابر ووهيب بن عبد الفتاح وحمزة بن طاهر بقيادة المدرب حسن بن محمد.