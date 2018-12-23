الباز عن تصفية خلية العريش: الدولة تخوض حربًا شريفة ضد الإرهاب

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على قيام وزارة الداخلية بتصفية خلية إرهابية في العريش والقضاء على 14 إرهابيًا منهم، قائلًا: "الدولة تخوض حربًا شريفة ضد الإرهاب".

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الجماعات الإرهابية تحاول ترويج صورة زائفة بأن الدولة تغتال مواطنين عاديين في سيناء، ولكن يجب ألا ينخدع المواطنون بهذا الهراء، موضحا أن الإعلام الإخواني يعتبر الجماعات الإرهابية مناضلين.

وتابع أن الدولة تنفذ سياسة الضربات الاستباقية ضد الإرهابيين لمنع حدوث أي عمليات إرهابية.