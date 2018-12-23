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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 09:16 م

سلامة يكشف تفاصيل تجميد عضوية نقيب الصيادلة في الأهرام الكندية

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة
الحسين عبيد
dostor.org/2447841

أصدر الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، رئيس مجلس أمناء جامعة الأهرام الكندية، قرارًا بتجميد عضوية نقيب الصيادلة في مجلس أمناء الجامعة اعتبارًا من اليوم وعدم دعوته لحضور أية اجتماعات خاصة بالمجلس.

وقال سلامة في تصريحات اليوم: "هذا القرار أصدرته لسببين الأول الاعتداءات التي تعرض لها الزملاء إسراء طلعت (الوطن) وعاطف بدر ومحمد الجرنوسي (المصري اليوم)، وآية دعبس اليوم السابع، أثناء تغطية تلقي طلبات الترشيح بانتخابات الصيادلة الاثنين الماضي، والسبب الثاني صدور حكم من محكمة القضاء الإداري يقضي بصحة عزله من منصبه كنقيب للصيادلة لاسيما وأنه عضو في مجلس الأمناء بشخصه".

وأوضح سلامة أن قرار تجميد نقيب الصيادلة بشخصه بسبب الاعتداء على الزملاء الأربعة ولحين الحصول على حقوقهم، وبصفته بسبب حكم القضاء الإداري اليوم.

وتابع نقيب الصحفيين: "نقيب الصيادلة ليس عضوا بمجلس أمناء الجامعة بشخصه ولكن بصفته الخاصة وأن الجامعة بها كلية للصيدلة، لأن المجلس يضم في الأساس أعضاء بصفتهم مثل نقيب أطباء الأسنان لأن الجامعة بها كلية طب الفم والأسنان، كما يضم المجلس في عضويته أيضا السفير الكندي في القاهرة والسفير المصري في كندا بصفتهما لأن هناك جزءا من أعمال الجامعة تتعلق بمناصب هذه الشخصيات".

وأكد نقيب الصحفيين أنه بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري اليوم قرر تجميده بصفته إلي أن يصدر حكم آخر"احترامًا لأحكام القضاء أولًا، ثانيًا كموقف مبدئي لحين معاقبة المعتدين على الزملاء وكشف ومحاسبة المتورطين في ضربهم واحتجازهم بمقر نقابة الصيادلة".

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