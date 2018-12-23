الباز: الدولة الوطنية طوق النجاة الوحيد لأي شعب من الهلاك

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، التقى رئيس مكتب الأمن الوطني بالجمهورية العربية السورية علي المملوك؛ لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن موقف مصر واضح دائمًا، ويتمثل في عدم التورط في هز أركان الدول الوطنية، موضحًا أن مصر أدركت أن وسلة النجاة لأي شعب من الهلاك هو التمسك بالدولة الوطنية، والجيش والشرطة ومؤسسات دولته، وإيجاد آليات لتداول السلطة.