القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:57 م

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت
01:39 م

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
محطة مصر
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 09:07 م

الجغرافيا تعانق التاريخ.. كيف جمع "ديجول" بين الجورنالجي والجغرافي الفذ؟

جمال حمدان
جمال حمدان
حمدين حجاج
dostor.org/2447836

كان اللقاء مشوقا؛ فالجغرافيا على موعد مع التاريخ؛ كلاهما يري في الآخر أيقونة عصره في مجاله؛ حتي وإن تباينت بينهما مسافات التفكير وطريقة اللعب مع الحياة؛ فكلاهما تشابهت النشأة بينهما، فهما ابنان نبتا داخل أعماق الريف المصري.

الأول هو عالم الجغرافيا الذي سطر بقلمه ملحمة "شخصية مصر.. عبقرية الزمان والمكان"، لكنه ودون سابق ميعاد اختار العزلة والرهبنة، قبل أن يأخذ نصيبه من الحياة الدنيا؛ فسرها الثاني في لقائه الأول معه بأنه رجل تعرض لصدمة شديدة فأخذ يعاقب نفسه عليه.

بدأت العلاقة بينهما بعد صيف 1967، وإن لم يلتقيا إلا بعدها بسنوات طوال؛ ففي طريقه للقاء زعيم الثورة الفرنسية شارل ديجول، بعد الهزيمة النكراء التي وصفها بالنكسة؛ حاملا رسالة له من الرئيس المصري جمال عبد الناصر.

كان الرجل قد أعد لنفسه لحوار طويل، لكنه بمجرد لقائه بـ «ديجول» سأله عما ماذا يريد؟؛ فأربك حساباته التي أعدها لحواره معه، هو فقط كان يريد أن يتعرف على رؤيته لهزيمة " 5 يونيو".

بثقة شديد أجاب الزعيم الفرنسي بعد أن طلب من مساعديه إمداده بخرائط لمنطقة الشرق الأوسط قائلًا: « هذه مساحة الشرق الأوسط، وتلك مساحة إسرائيل؛ وبالنظر إلي الهزيمة التي لحقت بكم، تجدها مؤقتة بحكم التاريخ والجغرافيا والحقائق السكانية».

في تلك اللحظة تبدت أمامه أهمية الجغرافيا، فالصحفي لن يكون قادرًا على قراءة المشهد ما لم تكن الخرائط أمامه».؛ وعندها بدأ ارتباطه بالجغرافيا ينمو ويزداد لدرجة جعلت ذلك العلم جدارا هاما في مشروعه الصحفي والفكري لاحقا.

لم يكن أمامه حينها غير النهل من مشارب ذلك العلم الجغرافي الرفيع، فهو الرجل الذي طالما حلم بلقائه منذ أن قرأ له مبكرا؛ لكنه ظل ذلك الرجل القادم من المجهول، فهو شخص يرفع شعار " ممنوع الاقتراب أو التصوير" لحياته، غير مسموح لأحد باختراق عزلته سوي بعض الاستثناءات القليلة.

دون سابق ترتيب، كان الجورنالجي على موعد مع أحد أصدقائه، والذي كان يعمل حينها رئيسا لتحرير مجلة «الهلال»، وبحكم الصداقة التي تربطه بذلك الصحفي النابغة والجغرافي الفذ، قرر أن يجمع بينهما في حوار طال انتظاره.

بعد فترة قليلة ذهب الكاتب السياسي الأهم في العالم حسب وصف عالم الجغرافيا للقاء، ومثلما جرت العادة قام رئيس تحرير مجلة "الهلال" بالطرق على الباب بالطريقة المعتادة، لكنه لم يلق استجابة، وبعد عدة محاولات قررا الانصراف.

في رحلة العودة وبعد أن فقد الصحفي الكبير الأمل في لقاء تلك الظاهرة العلمية الفريدة، جرت في عقله فكرة إلقاء حجر على شرفة ذلك الرجل المنعزل لعله يكون قد أخذته سنة من النوم، فيوقظه ذلك الحجر، وبالفعل أثار ت تلك اللافتة فضول عالم الجغرافيا، ونبهته إلي لقاء كان قد نسيه.

دقائق معدودات؛ وكان الجورنالجي محمد حسنين هيكل يجلس في حضرة الجغرافي جمال حمدان في منزله، في مقابلة طال انتظارها كثيرا.

يصف الكاتب الصحفي عبد الله السناوي تفاصيل اللقاء بينهما في كتابه " أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز" قائلًا: سألت الأستاذ كيف كان اللقاء الأول؟؛ « من خلف باب موارب رأيته مرتديا روب أحمر فوق ملابس البيت»؛ وكان منظر البيت يوحي بالفوضوية الشديدة، في مشهد لا يليق برجل أثرت كتاباته في مجري التفكير العام.

ويضيف «هيكل» سألته: ليه كل ده؟ لماذا هذه العزلة وإسهاماتك مراجع كبري لكبار الباحثين، لماذا تفعل هذا وأنت مؤثر في التفكير العام لحدود لا تتصورها؟، ثم طلبت منه أن ننتقل لمكان يصلح للحوار، وكان هدفي أن يري الحياة الطبيعية لعله تغريه بالعودة.

كان اللقاء الأول بينهما عبارة عن "هيكل" يسأل و" حمدان" يجيب، وكان محور الحديث يدور عن حركة التاريخ، وإلي أين ستذهب بصاحبة المكان العبقري " مصر"، ونجح الجغرافي حسب وصف الجورنالجي في تشخيص الوضع المصري بامتياز.

تبادلًا الطرفان اللقاء، وفي المقابلة الثانية انقلبت الآية فـ «حمدان» يسأل و" هيكل" يجيب؛ وكان الأسئلة تدور عن رؤية "عبد الناصر" للصراع في المنطقة؛ وعندها أهدي الجغرافي الأعظم الجورنالجي كتابه " شخصية مصر" ممهورا بتوقيعه وعليه إهداء " إلي أهم كاتب سياسي في العالم وأعظم مفكر سياسي أنجبته مصر".

فأجابه هيكل: " دي مبالغة يا جمال".

الآن

الخارجية السودانية تستدعي سفير الكويت

رانيا يوسف بالأخضر في جلسة تصوير جديدة

عيونهم إليها.. «الجارديان» ترصد معاناة مسيحيى غزة فى قضاء عيد الميلاد

ترامب يعين باتريك شانهانا وزيرًا للدفاع خلفًا لـ"ماتيس"

ads
الأكثر قراءة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

رانيا يوسف بفوتوسيشن جديد: الشهرة عايزة مننا إيه؟ (صور)

رانيا يوسف بالأخضر في جلسة تصوير جديدة

مجلة أمريكية: الحرب العالمية الثالثة قد تندلع من الصين أو الخليج

ألبومات الصور

صورة اليوم.. كل "يسبح بحمده"

توصيات مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان (صور)

"استراتيجية الصناعة" بالمؤتمر الاقتصادي

إزالة التعديات بجوار نادي الإرادة والتحدي في كفر الشيخ

نجم الساعة

كورة ستار .. LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر Liverpool مشاهدة

الأكثر قراءة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

رانيا يوسف بفوتوسيشن جديد: الشهرة عايزة مننا إيه؟ (صور)

رانيا يوسف بالأخضر في جلسة تصوير جديدة

مجلة أمريكية: الحرب العالمية الثالثة قد تندلع من الصين أو الخليج

كشكول

العلوم الأزهرية بسيناء تختم الموسم الثقافى بـ"سنن النبى"

«عبدالغفار» يدعو أتيلية الفنون الجميلة حلوان لتقديم عروضهم بجامعة القاهرة

حلول تطبيقية وآليات جديدة للقياس والتقويم بالمؤتمر الدولي للاقتصاد المنزلي بالمنوفية

اقبال طلابى كثيف على معرض كتاب الدعوة الإسلامية

مدير تعليم القليوبية يكرم إدارة المشاركة المجتمعية

الأمصار

المرصد السوري: داعش لم تختفي من سوريا

الشرطة النمساوية تعتقل مشتبه به في أحداث فيينا

بالقرآن والثوب الفلسطيني.. رشيدة طليب تؤدي يمين الكونجرس

الأمم المتحدة: 400 حالة وفاة بالكوليرا في اليمن خلال 2018 ثلثهم أطفال

ماكرون: انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا قرار "مؤسف"

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

n Verlore Verstand رحلة الأحلام والكوابيس

Kingdom Two Crowns ليس عليك أن تحكم بمفردك

Final Star شمس واحدة فى الكون

الصحة

تقديم الخدمة الطبية لـ61 ألف مواطن مجانًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎