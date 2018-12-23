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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 09:02 م

اتحاد كرة اليد: فترة إعداد جيدة للمنتخب استعدادًا لكأس العالم

هشام نصر رئيس مجلس
هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد
أ ش أ
dostor.org/2447833

أكد هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، أن المنتخب الوطني الأول للرجال يؤدي فترة إعداد جيدة، قبل المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم، المقرر لها خلال الفترة من 10 حتى 27 يناير المقبل بألمانيا والدنمارك.

قال نصر، في تصريحات الأحد، إن المنتخب المصري أمامه فرصة جيدة لعبور الدور الأول رغم صعوبة المنافسة، وأن نظام البطولة الجديد بتأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة بدلا من أربعة زاد من صعوبة المهمة.

وأشار إلى أنه يتوقع تأهل كل من السويد والمجر في المركزين الأول والثاني، ويتبقى المنافسة على المركز الثالث بين منتخبات مصر والأرجنتين وقطر.. فيما سيأتي المنتخب الأنجولي في المركز السادس والأخير.

ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر إلى لاتفيا يوم الأربعاء المقبل، للدخول في معسكر مغلق، يتخلله ثلاث مباريات ودية أمام كل من أوكرانيا يوم 27 ديسمبر وبلجيكا يوم 28 ولاتفيا يوم 29 ديسمبر الجاري، في آخر محطات الاستعداد للمشاركة في المونديال.

وسيبدأ المنتخب الوطني مبارياته في المونديال بمواجهة السويد في التاسعة والنصف مساء الجمعة 11 يناير "بتوقيت القاهرة"، وفي مبارياته الثانية يواجه المنتخب القطري في الرابعة والنصف مساء الأحد 13 يناير، وفي مباراته الثالثة يواجه الأرجنتين في السابعة مساء الاثنين 14 يناير، وفي مباراته الرابعة يواجه المجر في السابعة مساء الأربعاء 16 يناير، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة أنجولا في الرابعة والنصف مساء الخميس 17 يناير.

وتقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسي، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التي صعد بها كل منتخب من الدور الأول، يتأهل أول منتخبان من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

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