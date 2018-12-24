بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

قبل بداية أي عام جديد تبدأ المنافسة في الاشتعال بين الراقصات في مصر، منهم المصريين والأجانب وخاصة الروسيات، وذلك حول الأجر والأكثر طلبًا وتواجدًا، ومع اقتراب العام الجديد 2019، ظهرت حالة جديدة وهي استيلاء الراقصات الأجانب على سوق الرقص في تلك الفترة، وهو ما قلل تواجد المصريات في المنافسة.



ومع انطلاق حفلات رأس السنة، وخلال التقرير التالي ترصد "الدستور" بالأرقام أجور الراقصات الأجانب والمصريات في رأس السنة، بالإضافة إلى كم الحفلات لكل منهن.



في البداية فقد تربعت على عرش حفلات رأس السنة الراقصة الروسية جوهرة، وذلك بـ6 حفلات دفعة واحدة ليصل إجمالي تكلفتها في تلك الحفلات إلى 500 ألف جنيه، لتكون هى الأعلى، بينما تلتها الراقصة صوفينار، بحفلتين ليكون أجرها خلالهما 200 ألف جنيه، بينما جاءت الراقصة آلا كوشنير في المرتبة الثالثة بحفلات رأس السنة لتقدم حفلتين فقط بـ100 ألف جنيه.



وفي المرتبة الرابعة كانت من نصيب الراقصة انستازيا، بحفلتين حيث إن أجرها في الحفل الواحد هو 45 ألف جنيه ليكون الإجمالي 90 ألف جنيه مصري، بينما كانت في المرتبة الخامسة الراقصة انستازيا بحفلة واحدة وصل أجرها فيها إلى 40 ألف جنيه.



أما بخصوص الراقصات المصريات فتنذيلن القائمة برغم تاريخهن في الرقص الشرقي، وكان أبرزهن الفنانة دينا، التي تتقاضى 200 ألف جنيه في ثلاث حفلات دفعة واحدة، أما الراقصة فيفي عبده التي أعلنت منذ أيام عن عودتها للرقصة مرة أخرى سوف تقدم فقرتين في حفلين مختلفين في ليلة رأس السنة الميلادية، الأول بمشاركة المطرب الشعبي حكيم، والثاني مع المطرب محمد فؤاد بأحد فنادق القاهرة، وستتراوح أسعار التذاكر من 1800 إلى 4000 جنيه، أما الأجر بالكامل فيحسب حسب التواجد الجماهيري.



وأخيرًا فكانت الراقصة إيمي سلطان متزيلة القائمة بحفل واحد في ليلة رأس السنة ويكون أجرها فيه هو 50 ألف جنيه.