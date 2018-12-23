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الثقافة
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:58 م

أشرف الخمايسي يوقع عقد روايته الجديدة مع "إبييدي"

أشرف الخمايسي يوقع
أشرف الخمايسي يوقع عقد روايته الجديدة
ايهاب مصطفى
dostor.org/2447830

وقّع الروائي أشرف الخمايسي عقد روايته الجديدة المزمع نشرها خلال الأيام القليلة المقبلة مع دار إبييدي اللندنية.

أقامت منشورات إبييدي حفل توقيع بمقر الشركة بمدينة الإسكندرية، شارك به فريق عمل شركة إبييدي مصر والروائي الكبير أشرف الخمايسي. وقد قام الدكتور عماد الدين الأكحل مدير عام شركات إبييدي بإلقاء كلمة بهذه المناسبة معبرًا عن سعادته وتفاؤله بتلك الخطوة حيث قال "من أولويات منشورات إبييدي التعاون مع الكُتاب العرب الأكثر تميزًا وفكرًا لإنتاج أعمالهم بشكل متميز محليا وكذلك لتقديمها مترجمة عالميا". وأضاف "نعتز بالعمل مع روائي كبير هو الاستاذ أشرف الخمايسي والذي تتميز أعماله بطرح مشاكل إنسانية تعالج إشكاليات فكرية وتنقل صورا اجتماعية، تتخطى حدود الزمان والمكان مما يجعلها مناسبة للقارئ داخل المنطقة العربية وخارجها".

وأكد محمود عبد النبي، مدير عام مكتب القاهرة، مسئول تعاقدات الشرق الأوسط أن "منشورات إبييدي تعني بجودة إصدراتها ومحتواها ودقة إعدادها، وجمال إخراجها وبالتأكيد اتساع رقعة التوسيق ليصل الكتاب للقارئ أينما كان".

وعبّر الكاتب الكبير عن سعادته بهذا الحدث قائلًا: "أطمح إلى أن تقوم إبييدي بأداء قفزة تطويرية في مجال النشر المصري والعربي، وذلك باستغلال خبرتها التسويقية الأوروبية في اختيار وتسويق الأفضل إبداعيًا، إضافة إلى أن تكون جسرًا حقيقيا وصادقا لنقل الإبداع المصري والعربي الأجود إلى الساحة العالمية، لتحقيق تواصلا إنسانيا بين الحضارات يليق بنا وبالآخر".

أشار الدكتور الأكحل إلى أنه "حان وقت النهوض بسوق النشر العربي، وستعمل منشورات إبييدي على قيادة تلك النهضة من خلال نقل خبرات غربية حديثة واتباع أساليب واستخدام تقنيات جديدة على المنطقة العربية، لتكون نموذجا يحتذى به".

وتستعد منشورات إبييدي للإعلان عن الكثير من الأعمال، التي تجمع بينها وبين كبار المؤلفين والكُتاب وكذلك المواهب الإبداعية الشابة بالمنطقة العربية في مجالات الأدب والفكر والعلوم والثقافة.

أشرف الخمايسي يوقع عقد روايته الجديدة مع "إبييدي"
أشرف الخمايسي يوقع عقد روايته الجديدة مع "إبييدي"
أشرف الخمايسي يوقع عقد روايته الجديدة مع "إبييدي"
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