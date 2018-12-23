"بيطري" كفر الشيخ يضبط 55 كيلو جمبري وسبيط فاسد

تمكنت حملة التفتيش المشتركة للطب البيطري بإدارات، دسوق وفوه ومطوبس، تحت إشراف، الدكتور عبدالحكيم حامد أبو إسماعيل مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، وبتوجيهات من الدكتور محمد السيد البراوي مدير عام الصحة العامة والمجازر، من ضبط 50 كجم جمبري بحري مجمد حجم صغير و5 كجم سبيط مجمد ووقطع قلوب جاموسي وضأن وكمية من الكبيبة الشامي.



وقال الدكتور أسامة عوض مدير إدارة المجازر، إنه بفحص المضبوطات جميعها، تبين أنها غير غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة بواسطة اللجنة المشكلة للتفتيش على اللحوم بمطوبس وفوه دسوق.