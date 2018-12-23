الباز: جمال خاشقجي خائن.. وأصبحنا في زمن العملاء العلنيين

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الضوء على تقرير "واشنطن بوست"، الذي كشفت فيه إمداد الدبلوماسية الأمريكية "ماجي ميتشل"، والتي تعمل في مؤسسة قطرية، للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، بمعلومات، وتحريضه على مهاجمة السعودية ومشروعات محمد بن سلمان في مقالاته.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "هذا يؤكد أن خاشقجي، ليس معارضًا حرًا، ورغم الإدانة الكاملة لما جرى له، لكن الحمل الذي قتل ليس بريئًا، كان يعمل ضد بلده، مدفوعًا من دولة خصم".

وأردف: "مثل العاملين في الجزيرة، نحن في زمن العملاء العلنيين، محمد ناصر، ومعتز مطر وأيمن نور، وزوبع، نحن أمام عميل علني يعمل ضد مصلحة بلده ويقبض من دولة ضد بلده بشكل علني".