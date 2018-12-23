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الثقافة
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:49 م

ثقافة جنوب سيناء تناقش منظومة القيم بشوارع مصر

ثقافة جنوب سيناء
حسام الضمرانى
dostor.org/2447815

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة جنوب سيناء، حيث عقد بيت ثقافة أبو زنيمة محاضرة ثقافية بعنوان "منظومة القيم الأخلاقية في شارعنا المصرى" ألقاها عاطف هنداوى معلم أول بالتربية والتعليم، بحضور عددًا من طلاب مدرسة الفريق فؤاد عزيز الإعدادية بأبو زنيمة، تحدث خلالها عن أثر السلوك والقيم الأخلاقية على المجتمع، كما تطرق للأخلاق العظيمة للنبى (ص) وأثرها على البشرية بأكملها.

كما أقام بيت ثقافة دهب ورشة للمواهب بعنوان "صلصال للأطفال"بمشاركة عدد من رواد الموقع، لتشكيل نماذج لحيوانات وأشكال متنوعة باستخدام الصلصال الطبى.

كما نفذ قصر ثقافة الطور محاضرة بمدرسة التربية الفكرية بالطور العاصمة بعنوان "سبل التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة" ألقتها ملك عرفة معلم تربية خاصة، تناولت خلالها فن التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، كما تحدثت عن الإعاقة العقلية والجسدية وتأخر النمو والتخاطب كأنواع للإعاقة.

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