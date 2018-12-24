الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:29 ص
336 دولارًا.. سعر طن "السكر" اليوم
هويدا سعيد
dostor.org/2447811
ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الإثنين، نحو 336 دولارًا للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 328 دولارًا للطن.
ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الإثنين، نحو 336 دولارًا للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 328 دولارًا للطن.
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