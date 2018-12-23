ضبط عاطل بحوزته 100 كيس بانجو بالغربية

نجحت مباحث مركز طنطا من ضبط أخطر عاطل أثناء ترويجه للمواد المخدرة، وبحوزته 100 كيس من البانجو وهاتف محمول ومبلغ مالي حصيله البيع.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من الرائد توفيق شهوان، رئيس مباحث المركز بتمكن النقيب محمد هارون، معاون مباحث قسم طنطا، من ضبط المدعو عطيه.ب.ع، 33 سنة، عاطل مقيم كفر العرب مركز طنطا، وبحوزته 100 كيس من البانجو ومبلغ مالي حصيلة البيع وهاتف محمول.



بسؤال المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، فتم التحفظ على المضبوطات وعمل محضر باللازم وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.