القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:57 م

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت
01:39 م

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
حوادث
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:37 م

ضبط عاطل بحوزته 100 كيس بانجو بالغربية

ضبط عاطل بحوزته 100
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2447802

نجحت مباحث مركز طنطا من ضبط أخطر عاطل أثناء ترويجه للمواد المخدرة، وبحوزته 100 كيس من البانجو وهاتف محمول ومبلغ مالي حصيله البيع.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من الرائد توفيق شهوان، رئيس مباحث المركز بتمكن النقيب محمد هارون، معاون مباحث قسم طنطا، من ضبط المدعو عطيه.ب.ع، 33 سنة، عاطل مقيم كفر العرب مركز طنطا، وبحوزته 100 كيس من البانجو ومبلغ مالي حصيلة البيع وهاتف محمول.

بسؤال المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، فتم التحفظ على المضبوطات وعمل محضر باللازم وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام

منذ أقل من شهر

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد

منذ شهر

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ شهر

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ شهر

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ شهر

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

الآن

الخارجية السودانية تستدعي سفير الكويت

رانيا يوسف بالأخضر في جلسة تصوير جديدة

عيونهم إليها.. «الجارديان» ترصد معاناة مسيحيى غزة فى قضاء عيد الميلاد

ترامب يعين باتريك شانهانا وزيرًا للدفاع خلفًا لـ"ماتيس"

ads
الأكثر قراءة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

رانيا يوسف بفوتوسيشن جديد: الشهرة عايزة مننا إيه؟ (صور)

رانيا يوسف بالأخضر في جلسة تصوير جديدة

مجلة أمريكية: الحرب العالمية الثالثة قد تندلع من الصين أو الخليج

ألبومات الصور

صورة اليوم.. كل "يسبح بحمده"

توصيات مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان (صور)

"استراتيجية الصناعة" بالمؤتمر الاقتصادي

إزالة التعديات بجوار نادي الإرادة والتحدي في كفر الشيخ

نجم الساعة

كورة ستار .. LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر Liverpool مشاهدة

الأكثر قراءة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

رانيا يوسف بفوتوسيشن جديد: الشهرة عايزة مننا إيه؟ (صور)

رانيا يوسف بالأخضر في جلسة تصوير جديدة

مجلة أمريكية: الحرب العالمية الثالثة قد تندلع من الصين أو الخليج

كشكول

العلوم الأزهرية بسيناء تختم الموسم الثقافى بـ"سنن النبى"

«عبدالغفار» يدعو أتيلية الفنون الجميلة حلوان لتقديم عروضهم بجامعة القاهرة

حلول تطبيقية وآليات جديدة للقياس والتقويم بالمؤتمر الدولي للاقتصاد المنزلي بالمنوفية

اقبال طلابى كثيف على معرض كتاب الدعوة الإسلامية

مدير تعليم القليوبية يكرم إدارة المشاركة المجتمعية

الأمصار

المرصد السوري: داعش لم تختفي من سوريا

الشرطة النمساوية تعتقل مشتبه به في أحداث فيينا

بالقرآن والثوب الفلسطيني.. رشيدة طليب تؤدي يمين الكونجرس

الأمم المتحدة: 400 حالة وفاة بالكوليرا في اليمن خلال 2018 ثلثهم أطفال

ماكرون: انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا قرار "مؤسف"

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

n Verlore Verstand رحلة الأحلام والكوابيس

Kingdom Two Crowns ليس عليك أن تحكم بمفردك

Final Star شمس واحدة فى الكون

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

تقديم الخدمة الطبية لـ61 ألف مواطن مجانًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎