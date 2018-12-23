وزير التعليم العالي يطالب الجامعات الخاصة الاهتمام بالنشر الدولي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والنشر الدولي بالجامعات الخاصة والأهلية، وخلق بيئة محفزة لتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على النشر بالمجلات العلمية العالمية ومنح مكافآت وحوافز للناشرين والباحثين في المجلات العالمية.

وقال وزير التعليم العالي - خلال رئاسته لاجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اليوم الأحد - إن الجامعات الحكومية استطاعت أن تحقق مراكز متميزة في التصنيفات العالمية وفي مجال النشر الدولي، ما ساهم في وضع الجامعات المصرية في المصاف العالمية سواء على مستوى التخصصات أو الموضوعات أو الجامعات، مشيرًا إلى المقال الذي نشرته مجلة "ناتشر" العلمية عن تقدم مصر ضمن الاقتصاديات الناشئة على بعض الدول العالمية في معدل الأبحاث العلمية المنشورة.

وطالب عبدالغفار بضرورة وضع رؤية واضحة للبحث العلمي بالجامعات الخاصة والأهلية لزيادة النشر الدولي، مشيرًا إلى أهمية تواصلها مع الجامعات الحكومية للاستفادة من خبراتها في مجال تأهيل وإعداد الكوادر للتقدم بالملفات المطلوبة للتصنيفات العالمية للنشر الدولي، لافتا إلى أنه يجري حاليا البدء في وضع الرسوم الهندسية للمبنى المخصص للمعاهد والجامعات الخاصة بالتجمع الخامس، حيث يقوم العمل على نظام الميكنة ما يساهم في سهولة التواصل مع الجامعات الخاصة.

كما طالب الوزير بزيادة المنح المقدمة من الجامعات الخاصة للأشقاء الأفارقة خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار الدور الرائد لمصر فى دعم القارة الإفريقية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

ووافق المجلس - خلال اجتماعه - على مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، والخاص بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 11 من القانون، وهى "كما يجوز للوزارة المختصة بالتعليم العالي إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية".

كما وافق المجلس على إنشاء جامعة مايو بالقاهرة بمدينة 15 مايو وتضم كليات الهندسة، السياسة والاقتصاد، وإدارة الأعمال، العلاج الطبيعي، التمريض، طب وجراحة الفم والأسنان، والكلية التكنولوجية، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء جامعة اللوتس بالمنيا، وتضم كليات الهندسة، الإدارة، الصيدلة، طب وجراحة الفم والأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض، الإعلام، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، الفنون الجميلة والتطبيقية، والكلية التكنولوجية للعلوم التطبيقية.

ووافق المجلس أيضا على إنشاء ثلاث كليات جديدة بجامعة الأهرام الكندية هي العلاج الطبيعي، اللغات والترجمة، والفنون الإبداعية والتصميم، وكذلك الموافقة على إنشاء كليتي الطب البشري وهندسة الغاز والطاقة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن الموافقة على تعديل مقر جامعة هليوبوليس الدائم ليصبح الكيلو 3 طريق القاهرة بلبيس الصحراوي ويضم كليات الهندسة والتكنولوجيا، إدارة الأعمال، الصيدلة، العلاج الطبيعي، والزراعة الحيوية.

وقرر المجلس الموافقة على بدء الدراسة بالبرامج المشتركة بين كلية التجارة بجامعة الإسكندرية والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وقبول 200 طالب بحد أقصى في برنامج إدارة الأعمال، وقبول 200 طالب في برنامج نظم المعلومات.. مشددا على عدم السماح ببدء الدراسة في أي برنامج أو كلية قبل موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية عليها.