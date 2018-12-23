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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:36 م

أسوان كما لم ترها من قبل.. مش كلها معابد

أسوان كما لم ترها
إسلام جمال
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«هتروح فين النهارده؟».. بنرشح لك خروجات فى القاهرة وخارجها، وفسحتنا النهارده فى مدينة السحر والجمال الفرعونى «أسوان».
القاهريون يجدون الذهاب إلى المدينة الساحرة أسوان، يحتاج إلى مشقة التكاليف والتحضير، لكن فى كل الأحوال، الأمر يستحق العناء، فمحافظة أسوان تتميز بالمناظر الخلابة على ضفاف نيلها، وبأجوائها المنعشة خاصة فى فصل الشتاء، الأمر الذى يجعلها مقصدًا للكثير من السياح من مختلف الجنسيات.
وتعج «أسوان» بالأماكن التى تبعث على السعادة والمرح، لعل أبرزها شارع السوق القديم أو المشهور بـ«الشواربى»، فبمجرد دخولك إلى هناك، يرجع بك الزمن إلى الماضى، نظرًا للطراز القديم للمحال التجارية.
«بخور وفول سودانى وفسيخ».. بهذه المنتجات تشتهر سوق «الشواربى»، إضافة إلى المنتجات اليدوية التى يعشقها الكثيرون، ويعتبر من الأماكن غير المكلفة لرب الأسرة، ويمكن وصفها بمزارات «على أد الإيد»، هذا بخلاف ما يضيفه السوق من البهجة والفرحة للأطفال فى «ملاهى بكار»، بخمسة جنيهات فقط. ومن الأماكن التى لا يعرفها الكثيرون هى «حديقة فريال»، التى تطل على النيل الأزرق، ولا تتعدى تذكرة الدخول الجنيهين، وقد أنشأها المللك فاروق، وأهداها إلى ابنته فى عيد ميلادها وأصبحت فيما بعد مزارا مهما.
ومن الأماكن الخلابة والتى لا يعرفها الكثيرون، جزيرة «الفنتين» وهى من أجمل الأماكن السياحية فى أسوان، وتضم مجموعة من المعابد، أهمها معبد أسوان الشهير، وتتميز بالمساحات الخضراء الواسعة، ويسكنها النوبيون الذين يعتمدون على السياحة فى أسوان، ويقومون بعرض أعمالهم الفنية واليدوية للسياح.
ولا تنس أن تختتم زيارتك إلى أسوان بالذهاب إلى «جزيرة النباتات»، التى تعد من أجمل الأماكن السياحية هناك، وهى عبارة عن جزيرة وسط النيل، تحفل بجميع أنواع النباتات والأشجار النادرة فى العالم.

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