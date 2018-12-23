صفعة جديدة من الصحفيين لنقيب الصيادلة في الأهرام الكندية

قال عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن المجلس ليس بعيدًا عن الجريمة التى ارتكبها نقيب الصيادلة بحق الزملاء الصحفيين، بالاعتداء عليهم داخل مقر النقابة.



وقال خليفة إن المجلس قرر فى اجتماعه اليوم بالإجماع تجميد عضوية نقيب الصيادلة في مجلس أمناء جامعة الأهرام الكندية ومنعه من حضور أى فعاليات تقيمها الجامعة.



وتابع: "لتوضيح الحقيقة، وجود نقيب الصيادلة كعضو في مجلس الأمناء ليس خيارًا وإنما وجوده بحكم منصبه وإذا فقده، بالتبعية يستبعد وتنزع منه العضوية".