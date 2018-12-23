القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:29 م

حملات نظافة وتوفير سلع مخفضة لمستقبل وطن بكفر الشيخ

حملات نظافة وتوفير
محمد المصري
dostor.org/2447791

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم، نشاطا مكثفا لحزب مستقبل وطن، بعدد من المراكز والمدن في إطار حملة "احنا معاك" التي يتبناها الحزب لمساندة الدولة في تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين ففي مركز الحامول قامت أمانة الحزب بالتنسيق مع الوحدة المحلية، بإجراء أعمال نظافة بالشوارع للتخلص من مقالب القمامة وازالة أثار الأمطار في مناطق بامتداد شارع العاشر من رمضان وحامول العرب ومنطقة أرض العجوة، بحضور رئيسة مركز ومدينة الحامول وأمين عام الحزب بالمركز، وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة وقيادات الحزب.

وفي مركز ومدينة دسوق وبالتنسيق مع الوحدة المحلية تم إجراء أعمال نظافة بحي جنوب بجوار الموقف القديم وحي شمال بمنطقة دوران فوة بجوار المعهد الثانوي الأزهري ومنطقة المطحن بجوار شركة الكهرباء ومحطة مياه الشرب.

كما تم إجراء أعمال نظافة بمناطق في مدينة بلطيم بالتنسيق مع الوحدة المحلية يأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه مبادرة "انت في عنينا" عرض السلع المخفضة بالمدن والقرى للشهر الثالث على التوالي، حيث شهدت قرية زوبع التابعة لمركز الحامول اليوم أيضا توفير 3 سيارات سلع مخفضة شهدت إقبالا جيدا من الأهالي.

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