الروائية السعودية أميمة الخميس الفائزة بجائزة نجيب محفوظ: انتقلتُ من الهامش إلى المتن

بعض شخصيات رواياتى تزورنى فى أحلامى



والدى مؤسس صحيفة «الجزيرة» وكان شاعرًا ومؤرخًا



والدتى من أوليات الكاتبات فى الصحف السعودية



حينما فازت روايتها «مسرى الغرانيق فى مدن العقيق» الصادرة عن دار «الساقى» اللبنانية، بجائزة نجيب محفوظ التى تمنحها الجامعة الأمريكية فى مصر، تساءل المنشغلون بالوسط الأدبى: من تلك الروائية السعودية؟، وما قيمة تلك الرواية التى تبدو من عنوانها غارقة فى التراثية لتفوز بمثل تلك الجائزة الرفيعة؟. أسئلة كثيرة أحاطت بالكاتبة السعودية أميمة الخميس، ربما كان السبب من ورائها عدم شهرتها مثل غيرها من الكُتّاب السعوديين عبده خال، ورجاء عالم، ومحمد حسن علوان، وهم الكُتّاب الذين حصدوا «البوكر» فى ثلاث دورات مختلفة. «الدستور» ناقشت الفائزة بـ«جائزة نجيب محفوظ»، فى حوار استعرضت فيه الكثير من الأمور المتعلقة بكتابتها ورؤيتها للأوضاع الثقافية بالسعودية، فى ظل الانفتاح الذى تشهده المملكة.



■ بداية.. عن أى شىء تدور روايتك الفائزة بجائزة نجيب محفوظ «مسرى الغرانيق فى مدن العقيق»؟

- تروى «مسرى الغرانيق فى مدن العقيق»، قصة «مزيد الحنفى»، بائع كتب يرحل من شبه الجزيرة العربية إلى بغداد، القدس، القاهرة، والقيروان، ثم يستقر فى الأندلس فى القرن الحادى عشر. وفى كل مدينة يقصدها ينبهر بحضارتها وتنتابه الريبة فى مناخ تُحرق فيه الكتب والمكتبات.

وتدور الرواية فى العصور الوسطى العربية، حقبة ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، فبطلها مزيد الحنفى «والاسم له دلالة»، هو خطاط للكتب ومدون وتاجر لها، يقتنى ويبيع الثمين النادر منها، ويركز النص- على خلاف معظم أدب الرحلات- على دور المرأة فى هذه الحقبة، فقيهة وعالمة وإمامة جامع.

وبالنسبة للعنوان، فهو يحاكى عناوين كتب التراث التى تراعى القافية، والغرانيق هى جمع غرنوق، وهو طائر مائى أبيض طويل الساق جميل المنظر له قنزعة، أى عُرف ذهبى اللون، وقد اتخذ المعتزلة من أهل العدل والتوحيد لقبًا لهم هو «السراة الغرانيق»، وقد تعاهدوا على اتخاذ العقل نبراسًا ونشر الكتب والعلم.

وبشكل ملخص هى رواية تحاكى أدب الرحلات الكبرى فى التراث العربى مثل رحلة ابن بطوطة وابن فضلان وابن جبير، ولكن على نحو مختلف.

■ تمر السعودية بفترة من الازدهار الإبداعى وهناك اتجاه للاستفادة من الرواية ومعالجتها سينمائيًا لكى تشارك كمساهم حقيقى فى هذا الحدث.. هل ترين أن الرواية السعودية قادرة على ذلك الإسهام وصناعة سينما ناجحة؟

- بات البعض يرى أن السينما دائمًا هى البديل الجاهز للرواية، وذلك فى زمن ثقافة الصورة، لكن فى الأخير تظل الرواية فنًا مستقلًا بذاته بجمالياته واشتغالاته الفلسفية والإبداعية وطبقة القراء النخبوية، مقابل السينما التى تستثمر فى جماليات الصورة والإبهار، ولها دائرة شاسعة من الجماهير المعنية بها. وفى السعودية، إن كانت صناعة السينما لا تزال تخطو خطواتها الأولى، لكن هذا لا يمنع وجود تجارب مهمة وثرية فى هذا الاتجاه، الأمر الذى يجعلنى أقول إنه بالإمكان أن تؤسس لبنية تحتية متينة جدًا وحقيقية فى هذا المجال.

■ هناك آراء تقول بأن الرواية السعودية ولكثرة دور النشر والمقبلين على النشر أصبحت تواجه شيئًا من الاستسهال.. هل تؤيدين ذلك أم تنفينه؟

- هذا السؤال انطلق من بديهية يقينية لا أعتقد أنها صحيحة، لما فيها من تعميم، فليست جميع الروايات السعودية تستسهل النشر على حساب القيمة الفنية، بل هناك الكثير من الأعمال العميقة الجادة، ذات القيمة والمضمون الإبداعى العميق، لكنها لم تخدم إبداعيًا. أيضًا من ناحية أخرى، هناك الكثير من الروايات السعودية تقدمت إلى واجهة المشهد الإبداعى العربى فنيًا، ونالت الكثير من التقدير سواء على مستوى القراء، أو النقاد، أو الجوائز، أو الترجمة، وغيرها من الأمور التى أسهمت بشكل أو بآخر فى تقدم ملحوظ.

■ السعودية بيئة محافظة، لكنك طرحتِ آراءك بشكل يؤكد جرأتك.. كيف ترين هذا الأمر؟

- الجرأة أمر نسبى للغاية، هناك من يرى أن هذه جرأة، وهناك من لا يراها على الإطلاق، هى تختلف بين مجتمع وآخر، وفى الأخير هو يخضع للذائقة ذاتها، أى ذائقة القارئ، وما قد يسميه البعض جرأة، قد يكون مقاربة للمسكوت عنه والمضمر، والذى يمثل فى ذاته ما يتقاطع مع الذائقة النمطية المعهودة، ومن اشتراطات الأدب الفاعل المؤثر، أن ينتهى القارئ من الكتاب، وليس هو ذاته الشخص الذى بدأ فى قراءته.

■ قلت خلال كلمتك فى الجامعة الأمريكية أثناء تسلمك جائزة نجيب محفوظ إنك تربيتِ فى منزل عامر بالكتب.. كيف كان تأثير ذلك على تجربتك؟

- المنزل الذى نشأت فيه كان منزلًا لرجل تنويرى صاحب رسالة نهضوية، أسس صحيفة «الجزيرة» السعودية، وكان شاعرًا وأديبًا ومؤرخًا. والدتى من جهتها، كانت قارئة من طراز رفيع ومثقفة، ومن أوائل السيدات اللواتى كتبن فى الصحف السعودية، هذا المناخ الذى كان يستجيب للتيارات النهضوية التنويرية فى العالم العربى، كانت له انعكاساته الكبرى على تجربتى، ومَثّل حاضنة ثرية لها.

■ فى حياة كل كاتب، كاتب آخر قام بعملية التأثير وهو يمثل شعلة خفيفة سرعان ما تكبر جذوتها وتتقد.. من الكاتب الذى أرسى دعائم أميمة الخميس الكتابية؟

- من الممكن أن يكون هناك كاتب بالفعل يقوم بهذا الأمر، وعادة لا يكون هناك كاتب واحد بذاته، لكن قد تتضافر مجموعة من العوامل والظروف بشكل تراكمى، كى تقدح زناد شعلة الكتابة، وإن كان هذا الأمر بدأ عندى فى مرحلة باكرة للغاية، نتيجة- كما قلت- لطبيعة المنزل الذى عشت به، فتمامًا هو نفس المشهد فى كل عائلة، وذلك عندما يستيقظ الوالدان صباحًا ويتجهان للحقل لا يملك الصغار عندها إلا أن يسيروا فى ركبهما، ويتبعوهما، لأنهما هما الدليل الحقيقى، لمن فى مثل هذه السن. وعمومًا هناك بعض الغموض الذى يرافق العملية، فهى بحد ذاتها قرينة حاضرة، تتلبس الكاتب ولا يستطيع منها انفكاكًا، بل يظل خاضعًا لأجندتها وقوائم متطلباتها وتقلبات مزاجها.

■ تعانى المجتمعات العربية تقاليد وعادات قد تمثل قيودًا على العملية الإبداعية.. كيف استطعتِ التغلب على هذا الأمر؟

- المطلع بعمق على تجربتى الإبداعية فى الكتابة، سيعى تمامًا أننى أبعد ما أكون عن الاحتدام العاطفى فى صياغتى، فأنا لا أتدخل بين القارئ والنص، ولا أصم أذنيه بالشعارات، بل فقط أهيئ للقارئ متكأ للتأمل وإعادة تفكيك الأجوبة التى اعتاد على توقعها، ومن ثم تحويلها إلى أسئلة ترتفع به فى فضاءات المعارف، فالأعمال المزدحمة بالشعارات والأيديولوجيا، فى الغالب تكون على حساب التجربة الإبداعية وعمقها ورؤيتها الشمولية التى تتجاوز المكان والزمان.

■ هناك الكثير من كاتبات العربية يحرصن فى رواياتهن على إبراز ازدواجية الرجل الشرقى، وأنه الجلاد لكل أفعال المرأة.. كيف ترين هذا الأمر؟

- الرجل ليس هو الجلاد، وإن كانت الشعارات النسوية تحاول أن تصنع منه هذا، ويمكن أن نقول إن الثقافة عمومًا ثقافة أبوية، وعند توزيع الأدوار استأثر الرجال بالمشهد، وصناعة القرار وكتابة مدونة التاريخ، على حساب تقهقر النساء إلى الهامش والمتوارى.

لكن على كل حال، مع بدايات المرأة فى الكتابة كانت بدورها تحرر أول أراضٍ للكلام، وتسترد هويتها التى كانت ذائبة بغيرها، فهى كما تقول الناقدة خالدة سعيد «المرأة كائن يعرف بغيره لا بذاته، فهى إما أم فلان أو ابنة فلان، أو زوجة فلان»، لذا أعتقد أن الكتابة هى أهم قفزة تاريخية تنتقل فيها المرأة من هامش المدونة إلى متنها، وتسهم ليس فى سطور المدونة التاريخية، بل أيضًا فى اكتشاف ذاتها وأدوارها.

■ هناك مؤثرات حقيقية فى عملية الكتابة منها أشخاص أو مدن أو أحداث أو غيرها.. من الملهم لكتاباتك؟

- عملية الكتابة غامضة ومعقدة لا أستطيع أن أكتشف كُنهها، فهى من ناحية عملية تراكمية من الجيشان العاطفى الذى يتبلور فى النهاية ويقفز على شكل أسطر مباغتة، وأحيانًا قد يسهم المران والتجارب فى الوصول للاحتراف، والسيطرة على جموح الكلمات المتدفقة القادمة من أماكن غامضة غير واضحة.

■ وكيف أفادتك هذه التجارب؟

- كثيرًا ما أكتشف أن لهذه التجارب فى الكتابة نوعًا من السحرية الميتافيزيقية، فبعض الشخصيات تزورنى فى أحلامى لتقدم نفسها، والبعض الآخر يتقدم بكل ثقة، ليهمس فى أذنى حكايته، سيان، ولكن لا بد أن نقبل بذلك الجزء الغامض الماورائى عند الكتابة.

■ التجارب هى صرخة الكاتب فى رواياته إذ يُضمِّن رؤيته للعالم وذائقته من خلال شخصياته.. هل تفعلين ذلك؟ تكتبين ذاتك أو جزءًا منها فى رواياتك؟

- أتفق معك فى هذا، لكن ليس فى روايتى التى فازت بجائزة نجيب محفوظ، وإنما فى روايتى الأخرى التى كانت بعنوان «البحريات»، بالفعل حدث هذا الأمر، ووجدتنى أضع فيها جزءًا من ذاتى، وما يخصنى، لكن فى صورة روائية حقيقية، قد لا يشعر بها القارئ.

■ لكل كاتب هوايات أخرى يميل إلى ممارستها، وقد تضيف إليه فى عالمه الذى يصوغه، وقد ينتج عن ذلك رؤى وكثير من الأمور الحياتية، ما هوايات أميمة الخميس؟

- الكتابة والقراءة، ليستا فعلًا عاديًا، يجب أن يكون هناك استعداد حقيقى لهما، فضلًا عن ذلك، فأنا أقوم بتسخير كل ما أملك من جهد ورؤية وخيال وغيرها فى خدمة هذه السيدة الرائعة، أو كما يحلو لى أن أسميها.. سيدة البلاط.. الرواية.

■ هل تقوم الجوائز بدور فى إنتاج المواهب، وتكون بمثابة حافز كبير لمن يفوزون بها من أجل كتابة أفضل وانتشار أوسع؟

- نعم، تسهم الجوائز عادة فى توسيع دائرة القراء، فأمام الطوفان الذى تلقى به المطابع إلى السوق سنويًا، تتملك شريحة القراء، خاصة الشباب منهم، حيرة عظمى عند الاختيار، ويعانون فى الانتقاء لما يقرأونه، وكثيرًا ما تتلقفهم العناوين الصاخبة والمبهرجة، التى غالبًا ما تتضمن محتوى غرائزيًا يأتى بقوة على حساب جودة المضمون وقوته وقدرته على التأثير، لذا ومن هنا يبدو حضور الجوائز كشعلة قد تسهم فى إضاءة الدرب.

■ ما الكتاب الذى انتهت الخميس من قراءته، وهل هو مترجم أم كتاب عربى؟

- رواية «صديقتى المذهلة» للكاتبة الإيطالية إيلينا فيرانتى.

■ انتشرت فى الأوساط الأدبية فكرة الكتابة الثنائية على غرار ما فعل طه حسين وتوفيق الحكيم فى روايتهما «القصر المسحور»، وتبعهما العديد من الكتاب وساروا على هذا المنوال، من الذى يمكن أن تشاركه أميمة الخميس فكرة الكتابة الثنائية لو عرض عليها هذا الأمر؟

- الكتابة فعل أحادى لا يقبل التعددية، مثلها مثل الكثير من الأمور التى لا تقبل شريكًا فيها، مثل الحب مثلًا، هى تمامًا تشبه فعل الحب، الكتابة فعل حميم وخاص جدًا وسرى للغاية، ولا أظن أننى أقدر أو أستطيع فعل هذا.

■ما الرسائل التى يمكن أن توجهها أميمة الخميس للكاتبات خصوصًا الشابات؟

- أقول لكل كاتبة: فى البداية يجب أن تعتدى بنفسك بأكبر قدر ممكن، وليس فقط أن تعتد ولكن أن تزهو بنفسها أيضًا، وأن تقوم بتوسيع دائرة قراءتها إلى أقصى حد ممكن، ومن ثم تجعل من الكتابة مشروع حياة تمنحه نضارة وقتها وأهم ساعاتها، فالكاتب إذا أعطى الكتابة هامش الوقت وفتاته، فإنه بالتالى لن ينال منها عدا الهامش والفتات، سيجد بالضبط بمقدار ما يمنح.



