«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية



نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تقريرًا سلّطت فيه الضوء على العلاقة بين الإعلامى السعودى الراحل، جمال خاشقجى، الذى كان يكتب لها عمودًا صحفيًا حول قضايا الشرق الأوسط، وبين ماجى ميتشل سالم، المسئولة بمؤسسة «قطر الدولية».

وذكرت الصحيفة فى تقريرها أنه: «لعل من أكثر الأمور التى كانت بمثابة مشكلة بالنسبة لخاشقجى هى صلته بمنظمة تمولها قطر، خصم السعودية فى المنطقة، حيث أظهرت رسائل نصية بين خاشقجى والمسئولة بمؤسسة قطر الدولية، ماجى ميتشل سالم، أن الأخيرة شكّلت الأعمدة التى كتبها لنا، واقترحت موضوعاتها، إضافة إلى حثه على أخذ موقف أكثر صرامة ضد الحكومة السعودية، كما اعتمد خاشقجى على باحث ومترجم متعاون مع المنظمة القطرية».

وأضافت الصحيفة فى تقريرها: «ماجى سالم، وهى دبلوماسية سابقة، عرفت خاشقجى منذ عام ٢٠٠٢، وقالت إن أى مساعدة قدمتها له، كانت لصديق، تحاول مساعدته للنجاح فى الولايات المتحدة الأمريكية»، لافتة إلى أن قدرات «خاشقجى» مع اللغة الإنجليزية كانت محدودة، وأن المؤسسة «القطرية» لم تدفع أموالًا لخاشقجى أو حاولت التأثير عليه نيابة عن قطر.

واستطردت الصحيفة: «وفق مجموعة ضخمة من الرسائل حصلت عليها الواشنطن بوست، على ما يبدو تلقى خاشقجى مساعدة كبيرة فى أعمدته، من ماجى سالم التى راجعت أعماله بشكل مسبق، وفى بعض الأحيان يبدو أنها اقترحت عليه لغة معينة، إضافة إلى رسائل أخرى تشير إلى أن المنظمة القطرية دفعت لباحث أدى عملًا لخاشقجى، والأخير اعتمد على مترجم عمل فى بعض المرات للسفارة القطرية والمؤسسة».

ونقلت الصحيفة، على لسان محررة لديها، أن كتابات «خاشقجى»: «لم تظهر محاولات لتفضيل موقف قطر، حيث لم يهاجم الحملة السعودية على قطر، كما يمكن أن تريده قطر، ولم يتبنَ الترويج للإصلاحات التى يديرها الأمير محمد بن سلمان».

وبدأت ماجى مسيرتها المهنية فى وزارة الخارجية الأمريكية، كمساعدة خاصة لوزيرة الخارجية حينها، مادلين أولبرايت، وكمساعدة للسفير مارتين أنديك فى السفارة الأمريكية فى تل أبيب بإسرائيل، وأمضت سنتين فى سفارة أمريكا فى مومباى بالهند، وفقًا لما ذكرته مؤسسة قطر الدولية، فى السيرة المقتضبة الخاصة بـ«سالم»، على الموقع الرسمى للمؤسسة.

وشغلت «سالم»، قبل انضمامها لمؤسسة قطر الدولية، منصب المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، حيث طبقت هناك برامج مبتكرة فى مصر والعراق وإيران والأردن ولبنان واليمن والأراضى الفلسطينية، وقبل ذلك عملت كاستشارية إعلامية مستقلة لعدد من الشركات فى أمريكا وأوروبا، وفقًا لما نشرته المؤسسة القطرية.

وتركز «سالم» فى أعمالها ومسيرتها على فتح المجال للشباب للوصول إلى تجربة متعددة الثقافات فى مجتمعاتهم، عبر تبادل التعليم الافتراضى، إضافة إلى التفاعل المادى بين الأشخاص فى دول أخرى.

