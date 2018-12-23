جثة سوريا.. نص مكالمة «تسليم دمشق» بين ترامب وأردوغان فى 14 ديسمبر



الرئيس الأمريكى لنظيره التركى: «سوريا لك.. أنا سأغادر».. وكفيل الإرهابيين: سأحارب أى جيوب مستقبلية لـ«داعش»





لا تزال أسرار الأسبوع الصاخب الذى بدأته الولايات المتحدة بالإعلان عن الانسحاب من سوريا، تتكشف على مهل، وذلك بعد نشر مقتطفات من مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره التركى رجب طيب أردوغان، فى ١٤ ديسمبر الحالى، التى جاء بعدها قرار الانسحاب، وما تبعه من استقالة وزير الدفاع الأمريكى، جيمس ماتيس، ثم المبعوث الخاص للتحالف الدولى ضد «داعش»، بريت ماكجورك.

وتشير المكالمة إلى المؤامرات الدولية التى تحاك ضد سوريا، وفيها يتفق الرئيس الأمريكى، على تسليم سوريا للرئيس التركى، بزعم أن الأخير سينهى على ما تبقى من عناصر تنظيم داعش».

ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن أردوغان كرر على ترامب، فى مكالمة هاتفية، ما سبق وقد قاله فى لقائهما بقمة العشرين بشأن «عجزه عن فهم سبب استمرار الولايات المتحدة فى تسليح ودعم المقاتلين الأكراد السوريين لشن حرب برية ضد داعش».

وبالنسبة لتركيا، التى تتقاسم حوالى ٨٢٢ كيلومترًا «٥١١ ميلًا» من الحدود مع سوريا، تشكل عناصر قوات سوريا الديمقراطية تهديدًا لأمنها القومى، بتحالفهم مع حزب العمال الكردستانى الذى تصنفه تركيا والولايات المتحدة إرهابيًا.

وفى المحادثة الهاتفية، قال «أردوغان» إن «داعش»، حسب ما يقول «ترامب» نفسه، قد هُزم، و«الجيش التركى قوى بحيث يمكن أن يتولى أى جيوب مسلحة متبقية، فلماذا لا يزال هناك حوالى ألفى جندى أمريكى هناك؟»، فى إشارة إلى المنطقة الواقعة شرق الفرات فى سوريا.

ورد «ترامب»: «تعرف ماذا؟ سوريا لك، أنا سأغادر». ويأتى ما نشرته «واشنطن بوست» متوافقًا مع ما نشرته صحيفة «حرييت» التركية، ووكالة «أسوشيتدبرس» بشأن اتخاذ ترامب قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا خلال مكالمة هاتفية مع «أردوغان»، بعد أن تعهّد الأخير بالاستمرار فى «مكافحة الإرهابيين».

وأفادت الصحيفة التركية، نقلًا عن محضر المكالمة، بأن «ترامب» سأل نظيره التركى: «هل ستتخلصون من فلول داعش إذا ما انسحبنا من سوريا؟».

فرد عليه «أردوغان» بالقول: «سنتولى الأمر»، مذكرًا نظيره الأمريكى بأنه سبق لتركيا أن قضت على ٤ آلاف عنصر من تنظيم «داعش» خلال عملية درع الفرات التى شنتها فى ٢٠١٦، حسب وصفه.

ورغم تعهد «أردوغان» بـ«تولى الأمر» للقضاء على الجيوب المتبقية من التنظيم الإرهابى، فإنه ينظر إلى الدولة التركية باعتبارها أحد المساهمين فى صعود «داعش»، فابتداءً من أواخر عام ٢٠١٣ وحتى أوائل عام ٢٠١٤، كانت المدن الحدودية التركية بمثابة مراكز لوجستية رئيسة للمقاتلين الأجانب الذين دخلوا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى التنظيم وغيره من الجماعات الإرهابية.

وسافر المقاتلون الأجانب من جميع أنحاء العالم أولًا إلى تركيا ومنها إلى العراق وسوريا، ومن هنا شكلت تركيا العمود الفقرى للدواعش.

ففى عام ٢٠١٣ وحده، اجتاز نحو ٣٠ ألف إرهابى الأراضى التركية، وفقًا لتقرير نشرته مجلة «فورين بولسى» الأمريكية فى أبريل الماضى، مما أسفر عما يسمى الطريق الإرهابى السريع، حيث أصبحت البلاد قناة لمقاتلين يسعون للانضمام إلى «داعش».

وبحلول أغسطس ٢٠١٥، قامت تركيا، فى نهاية المطاف، بتشديد إجراءات المراقبة وحراسة الحدود، لكن بحلول ذلك الوقت، كانت أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب قد وصلت بالفعل إلى العراق وسوريا.

وجرت المكالمة الهاتفية بين «ترامب» و«أردوغان» فى ١٤ ديسمبر، وقالت مصادر فى الرئاسة التركية، حينها، إن الرئيسين اتفقا على «تعاون أكثر فعالية» فى سوريا.

وبعد هذه المكالمة، طلب «ترامب» من مستشاره للأمن القومى جون بولتون، الذى كان أيضًا على الخط خلال الاتصال «البدء بالعمل» على الانسحاب، وفق ما جاء فى صحيفة «حرييت».

وبعد ثلاثة أيام من المكالمة، اتصل بولتون فى ١٧ ديسمبر بالمستشار الرئيسى لـ«أردوغان» إبراهيم كالين، لإعلامه بأن «التحضيرات جارية لسحب القوات الأمريكية»، حسب المصدر نفسه.

وأعلن «ترامب» عن هذا القرار، رسميًا، فى ١٩ من الشهر الحالى، ودارت هذه المناقشات إثر تهديد تركيا أكثر من مرة بشن هجوم جديد فى المنطقة الواقعة شرق الفرات فى سوريا، ضد وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيس لقوات سوريا الديمقراطية، التى تصنفها أنقرة فى عداد المجموعات «الإرهابية»، فى حين تعدها واشنطن حليفًا لها فى حربها ضد تنظيم «داعش».

وينتشر الآن نحو ألفى جندى أمريكى فى شمال سوريا، غالبيتهم من القوات الخاصة المكلفة باستهداف تنظيم «داعش» وتدريب القوات المحلية فى المناطق المستعادة من الإرهابيين.

ويبدو أن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا التى تأزمت خصوصًا بسبب الدعم الأمريكى لقوات حماية الشعب الكردية فى سوريا، هى فى طور الحلحلة.

