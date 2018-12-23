الكاثوليك يبدأون احتفالات أعياد الميلاد بحضور مندوبى الرئاسة

يبدأ الأقباط الكاثوليك احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، مساء غد، ويشاركهم الاحتفال طوائف الإنجليكانيين والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، حسب التقويم الغربى.



ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر والمهجر، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، ويشاركه الصلاة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركى وعدد من أساقفة الكنيسة القبطية الكاثوليكية، كما أنه من المقرر أن يشارك سفير الفاتيكان فى الصلاة، وعدد من السفراء.



وقالت مصادر، لـ«الدستور»، إنه من المتوقع أن يوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمناء رئاسة الجمهورية، الذين أوفدهم، العام الماضى، للمشاركة بالحضور فى القداسات المختلفة.



وأوضحت أنه من المُقرر أن يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وفدًا كنسيًا رفيع المستوى يتكون من بعض الأساقفة، من بينهم الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، والأنبا دانيال، أسقف المعادى، والأنبا إرميا،الأسقف العام، لتهنئة الكنائس صباح غدٍ، بينما يترأس البابا العيد نفسه، يوم الأحد الموافق ٦ من يناير المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.



فى سياق متصل، يترأس الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفالات السنوية لعيد الميلاد المجيد، ٤ يناير، بالكنيسة الإنجيلية الكبرى بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة. ويترأس المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، قداس العيد بكاتدرائية بطريركية الأرمن الكاثوليك بوسط القاهرة، فيما يترأس البابا ثيؤدوروس الثانى، بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وعموم إفريقيا، قداس العيد بكاتدرائية القديس نيقولاوس بمنطقة «الحمزاوى» بوسط القاهرة.

