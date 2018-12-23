القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:57 م

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت
01:39 م

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
محافظات
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:02 م

رئيس أكاديمية البحث العلمي يفتتح مركز تقييم ورفع جودة الخامات

رئيس أكاديمية البحث
أ ش أ
dostor.org/2447763

افتتح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الأحد، مركز "تقييم ورفع جودة الخامات بجنوب الوادي" في جامعة أسيوط، الذي يعد إحدي المبادرات والمشروعات القومية التي تتبناها وتمولها الأكاديمية، ونفذتها كلية الهندسة جامعة أسيوط بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية، ومركز بحوث الفلزات، وجميع الشركات العاملة في قطاع المناجم والمحاجر.

وقال رئيس الاكاديمية، خلال الافتتاح، إنه تم إنشاء المركز طبقا لعقد اتفاق تعاون مشترك بين الأكاديمية وجامعة أسيوط.. مشيرا إلى أن التعدين والثروة المعدنية من أهم الاتجاهات الاقتصادية الواعدة، والتي يمكن أن تؤثر في نمو الناتج القومي ونهضة مصر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: أن المركز سيقوم بمعالجة وتركيز الخامات لرفع القيمة المضافة للخامات، والوصول بها إلى درجة تركيز تسمح لها بالاستغلال الصناعي الاقتصادي الناجح الذي يؤدي إلى زيادة الدخل القومي بمستوى علمي تطبيقي طبقا للمعايير والمواصفات الدولية.

وأشار إلى أن المركز يهدف إلي تسهيل مهمة الباحثين في المجالات الصناعية والتعدينية في القطاعات المختلفة بجنوب مصر من خلال تنظيم دورات تدريبية، وإعداد كوادر فنية قادرة على التعامل الجيد مع أجهزة تركيز الخامات وهو التخصص المفقود في كل الشركات.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أبو القاسم، الباحث الرئيسي للمشروع، أن منهجية الدراسة قامت على تقييم الخامات المختلفة واقتراح أنسب الطرق لمعالجتها ورفع درجة تركيزها واقتراح الحلول والطرق لذلك سواء على المقياس المعملي أو على نصف الصناعي، وتقليل الفاقد الناتج من عمليات استخراج الخامات في المناجم والمحاجر، وتقليل نفقات الاستعانة ببيوت الخبرة الأجنبية خاصة بعد الانتهاء من مراحل المشروع المختلفة.

ولفت إلى أنه سيتم إنشاء معمل على مستوى عالمي لتحليل الخامات وعناصرها، وتوفير فرص عمل للفنيين والعمالة عن طريق التدريب على أعمال التركيز للعمالة الحالية العاملة في معامل التركيز بالشركات المختلفة أو تدريب عماله من سوق العمل.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ أقل من شهرين

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ شهرين

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أكثر من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

الآن

وزيرة التخطيط: تأهيل 10 آلاف قيادي بالوزارات والمحليات

تكليف "البحوث الزراعية" بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

رئيس أركان القوات المسلحة يبحث مع وزير البحرية الأمريكي التعاون العسكري

معيط: قدر لهذا الجيل أن يتحمل عبء التحول.. وسنتقدم للأفضل

ads
الأكثر قراءة

رانيا يوسف بالأخضر في جلسة تصوير جديدة

ترامب يعين باتريك شانهانا وزيرًا للدفاع خلفًا لـ"ماتيس"

السيسي يؤكد دعمه لنظام التعليم الجديد

مجلة أمريكية: الحرب العالمية الثالثة قد تندلع من الصين أو الخليج

ألبومات الصور

صورة اليوم.. كل "يسبح بحمده"

توصيات مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان (صور)

"استراتيجية الصناعة" بالمؤتمر الاقتصادي

إزالة التعديات بجوار نادي الإرادة والتحدي في كفر الشيخ

نجم الساعة

كورة ستار .. LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر Liverpool مشاهدة

الأكثر قراءة

رانيا يوسف بالأخضر في جلسة تصوير جديدة

ترامب يعين باتريك شانهانا وزيرًا للدفاع خلفًا لـ"ماتيس"

السيسي يؤكد دعمه لنظام التعليم الجديد

مجلة أمريكية: الحرب العالمية الثالثة قد تندلع من الصين أو الخليج

كشكول

آداب الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "الإبداع والمبدعين"

عميد الدراسات الإسلامية بالشرقية يتفقد الحالة الأمنية للكلية مع انطلاق الامتحانات

غدًا.. انطلاق معرض الملابس الخيري لطلاب جامعة المنيا

حملة 100 مليون صحة تفحص العاملين بالمنوفية الأزهرية

4 قرارات لاجتماع هيئة تدريس جامعة بني سويف

الأمصار

ملك الأردن: الأوضاع في سوريا والعراق تتحسن وأتمنى لهما "كل الخير"

رسالة خاصة من إبنة صدام حسين في ذكرى إعدام والدها

مصر توجه ضربة قاضية لإسبانيا

أردوغان يصف نتنياهو: بـ"المستبد" والأخير يرد: قاتل النساء والأطفال

جوزيبي كونتي يصل إلى ليبيا للقاء حفتر

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

n Verlore Verstand رحلة الأحلام والكوابيس

Kingdom Two Crowns ليس عليك أن تحكم بمفردك

Final Star شمس واحدة فى الكون

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

تقديم الخدمة الطبية لـ61 ألف مواطن مجانًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎