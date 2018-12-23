رئيس أكاديمية البحث العلمي يفتتح مركز تقييم ورفع جودة الخامات

افتتح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الأحد، مركز "تقييم ورفع جودة الخامات بجنوب الوادي" في جامعة أسيوط، الذي يعد إحدي المبادرات والمشروعات القومية التي تتبناها وتمولها الأكاديمية، ونفذتها كلية الهندسة جامعة أسيوط بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية، ومركز بحوث الفلزات، وجميع الشركات العاملة في قطاع المناجم والمحاجر.



وقال رئيس الاكاديمية، خلال الافتتاح، إنه تم إنشاء المركز طبقا لعقد اتفاق تعاون مشترك بين الأكاديمية وجامعة أسيوط.. مشيرا إلى أن التعدين والثروة المعدنية من أهم الاتجاهات الاقتصادية الواعدة، والتي يمكن أن تؤثر في نمو الناتج القومي ونهضة مصر خلال السنوات المقبلة.



وأضاف: أن المركز سيقوم بمعالجة وتركيز الخامات لرفع القيمة المضافة للخامات، والوصول بها إلى درجة تركيز تسمح لها بالاستغلال الصناعي الاقتصادي الناجح الذي يؤدي إلى زيادة الدخل القومي بمستوى علمي تطبيقي طبقا للمعايير والمواصفات الدولية.



وأشار إلى أن المركز يهدف إلي تسهيل مهمة الباحثين في المجالات الصناعية والتعدينية في القطاعات المختلفة بجنوب مصر من خلال تنظيم دورات تدريبية، وإعداد كوادر فنية قادرة على التعامل الجيد مع أجهزة تركيز الخامات وهو التخصص المفقود في كل الشركات.



ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أبو القاسم، الباحث الرئيسي للمشروع، أن منهجية الدراسة قامت على تقييم الخامات المختلفة واقتراح أنسب الطرق لمعالجتها ورفع درجة تركيزها واقتراح الحلول والطرق لذلك سواء على المقياس المعملي أو على نصف الصناعي، وتقليل الفاقد الناتج من عمليات استخراج الخامات في المناجم والمحاجر، وتقليل نفقات الاستعانة ببيوت الخبرة الأجنبية خاصة بعد الانتهاء من مراحل المشروع المختلفة.



ولفت إلى أنه سيتم إنشاء معمل على مستوى عالمي لتحليل الخامات وعناصرها، وتوفير فرص عمل للفنيين والعمالة عن طريق التدريب على أعمال التركيز للعمالة الحالية العاملة في معامل التركيز بالشركات المختلفة أو تدريب عماله من سوق العمل.