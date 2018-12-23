ثقافة المنوفية تواصل الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

نظم بيت ثقافة بركة السبع، محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للغة العربية"، ذكر فيها سعيد العزب أن الأمم المتحدة حددت يوم الثامن عشر من ديسمبر كل عام للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية؛ ففي هذا التاريخ من عام ١٩٧٣ اعتمدت الجمعية العامة اللغة العربية لغة عمل رسمية، مشيرا أن بدأ الاهتمام العالمي باللغة العربية ظهر منذ منتصف القرن العشرين للميلاد، عندما قررت منظمة اليونسكو اعتماد اللغة العربية كثالث لغة رسمية بعد اللغتين الإنجليزية والفرنسية، مضيفا: أن اللغة العربية أطلق عليها عدة أسماء بما أن القرآن نزل باللغة العربية فقد أطلق علي اللغة اسم "لغة القرآن الكريم"، أيضا أطلق عليها لغة الضاد وهو الاسم الذي يطلقه العرب علي لغتهم، كما أشار أن اللغة العربية تنتمي إلى أسرة اللغات السامية المتفرعة من مجموعة اللغات الأفريقية الآسيوية.



أعقب المحاضرة لقاء أدبي لشعراء نادي أدب بيت ثقافة بركة السبع، حضره عدد من الأدباء وأعضاء نادي الأدب.



عقدت مكتبة قورص الثقافية معرض رسوم عن الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، أعقب المعرض مناقشة كتاب "النواحي العملية الحديثة فى التبريد وتكييف الهواء" تأليف مهندس صبرى بولس، وتناول فيها نوح حسن رزق دورة التبريد الأساسية والعمليات المختلفة اللازمة للتشغيل والصيانة، ثم أساسيات عملية التفريغ والتجفيف وتنظيف دوائر التبريد.



كما عقدت ثقافة الطفل بيت ثقافة الروضة مناقشة كتاب "من حياة المرسلين" تناولت عدد من الأنبياء آدم عليه السلام وإدريس وصعوده إلى الجنة ونوح يحمل العالم في سفينة، وقصة هود ومدينة الأعمدة مع الاستشهاد ببعض الآيات القرآنية.