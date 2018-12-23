القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:57 م

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت
01:39 م

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
الثقافة
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:55 م

ثقافة المنوفية تواصل الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

ثقافة المنوفية تواصل
حسام الضمرانى
dostor.org/2447757

نظم بيت ثقافة بركة السبع، محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للغة العربية"، ذكر فيها سعيد العزب أن الأمم المتحدة حددت يوم الثامن عشر من ديسمبر كل عام للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية؛ ففي هذا التاريخ من عام ١٩٧٣ اعتمدت الجمعية العامة اللغة العربية لغة عمل رسمية، مشيرا أن بدأ الاهتمام العالمي باللغة العربية ظهر منذ منتصف القرن العشرين للميلاد، عندما قررت منظمة اليونسكو اعتماد اللغة العربية كثالث لغة رسمية بعد اللغتين الإنجليزية والفرنسية، مضيفا: أن اللغة العربية أطلق عليها عدة أسماء بما أن القرآن نزل باللغة العربية فقد أطلق علي اللغة اسم "لغة القرآن الكريم"، أيضا أطلق عليها لغة الضاد وهو الاسم الذي يطلقه العرب علي لغتهم، كما أشار أن اللغة العربية تنتمي إلى أسرة اللغات السامية المتفرعة من مجموعة اللغات الأفريقية الآسيوية.

أعقب المحاضرة لقاء أدبي لشعراء نادي أدب بيت ثقافة بركة السبع، حضره عدد من الأدباء وأعضاء نادي الأدب.

عقدت مكتبة قورص الثقافية معرض رسوم عن الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، أعقب المعرض مناقشة كتاب "النواحي العملية الحديثة فى التبريد وتكييف الهواء" تأليف مهندس صبرى بولس، وتناول فيها نوح حسن رزق دورة التبريد الأساسية والعمليات المختلفة اللازمة للتشغيل والصيانة، ثم أساسيات عملية التفريغ والتجفيف وتنظيف دوائر التبريد.

كما عقدت ثقافة الطفل بيت ثقافة الروضة مناقشة كتاب "من حياة المرسلين" تناولت عدد من الأنبياء آدم عليه السلام وإدريس وصعوده إلى الجنة ونوح يحمل العالم في سفينة، وقصة هود ومدينة الأعمدة مع الاستشهاد ببعض الآيات القرآنية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ أقل من شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ أقل من شهرين

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 4 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

الآن

وزيرة التخطيط: تأهيل 10 آلاف قيادي بالوزارات والمحليات

تكليف "البحوث الزراعية" بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

رئيس أركان القوات المسلحة يبحث مع وزير البحرية الأمريكي التعاون العسكري

معيط: قدر لهذا الجيل أن يتحمل عبء التحول.. وسنتقدم للأفضل

ads
الأكثر قراءة

رانيا يوسف بالأخضر في جلسة تصوير جديدة

ترامب يعين باتريك شانهانا وزيرًا للدفاع خلفًا لـ"ماتيس"

السيسي يؤكد دعمه لنظام التعليم الجديد

مجلة أمريكية: الحرب العالمية الثالثة قد تندلع من الصين أو الخليج

ألبومات الصور

صورة اليوم.. كل "يسبح بحمده"

توصيات مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان (صور)

"استراتيجية الصناعة" بالمؤتمر الاقتصادي

إزالة التعديات بجوار نادي الإرادة والتحدي في كفر الشيخ

نجم الساعة

كورة ستار .. LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر Liverpool مشاهدة

الأكثر قراءة

رانيا يوسف بالأخضر في جلسة تصوير جديدة

ترامب يعين باتريك شانهانا وزيرًا للدفاع خلفًا لـ"ماتيس"

السيسي يؤكد دعمه لنظام التعليم الجديد

مجلة أمريكية: الحرب العالمية الثالثة قد تندلع من الصين أو الخليج

كشكول

آداب الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "الإبداع والمبدعين"

عميد الدراسات الإسلامية بالشرقية يتفقد الحالة الأمنية للكلية مع انطلاق الامتحانات

غدًا.. انطلاق معرض الملابس الخيري لطلاب جامعة المنيا

حملة 100 مليون صحة تفحص العاملين بالمنوفية الأزهرية

4 قرارات لاجتماع هيئة تدريس جامعة بني سويف

الأمصار

ملك الأردن: الأوضاع في سوريا والعراق تتحسن وأتمنى لهما "كل الخير"

رسالة خاصة من إبنة صدام حسين في ذكرى إعدام والدها

مصر توجه ضربة قاضية لإسبانيا

أردوغان يصف نتنياهو: بـ"المستبد" والأخير يرد: قاتل النساء والأطفال

جوزيبي كونتي يصل إلى ليبيا للقاء حفتر

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

n Verlore Verstand رحلة الأحلام والكوابيس

Kingdom Two Crowns ليس عليك أن تحكم بمفردك

Final Star شمس واحدة فى الكون

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

تقديم الخدمة الطبية لـ61 ألف مواطن مجانًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎