القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:57 م

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت
01:39 م

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
عالم
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:55 م

الجزائر والأردن تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

الجزائر والأردن
الجزائر والأردن
أ ش أ
dostor.org/2447756

أبدت الجزائر والأردن، اليوم الأحد، رغبتهما في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام وتعزيزها خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين.
وأكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل - في تصريحات للصحفيين عقب المحادثات التي جمعته بنظيره الأردني أيمن الصفدي بالجزائر العاصمة اليوم - وجود تطابق في الآراء وطموحات ورغبة في تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وملك الأردن عبدالله الثاني.
وقال مساهل: "لا بد للجان الفرعية المنبثقة عن الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية الأردنية التي عقدت في يناير العام الماضي بالجزائر أن تجتمع حتى نعطي للتعاون الثنائي حقه في إطار ما هو ممكن، وفي سياق ما نريد أن نبنيه مع دولة شقيقة كالأردن".
وأوضح مساهل، أنه تطرق أيضا - خلال لقائه مع نظيره الأردني - إلى عدد من القضايا الخاصة بالمغرب العربي أو الشرق الأوسط ودول الجوار وفي منطقة الساحل، مشددا على أن للجزائر والمملكة الأردنية نفس المواقف إزاء القضية الفلسطينية.
وقال "يجب أن نعمل معا على المستوى الثنائي وعلى مستوى الجامعة العربية حتى نكون حقيقة في المقدمة للدفاع عن الحقوق الشرعية لإخواننا الفلسطينيين".
وأوضح مساهل أن المباحثات تطرقت إلى إصلاح جامعة الدول العربية، وقال "يوجد تحديات واذا أردنا حقيقة أن نعمل كعالم عربي لرفع هذه التحديات، فلا بد أن نقوم بإصلاحات عميقة على مستوى الجامعة العربية".
وأشار إلى أنه بحث مع الوزير الأردني بعض الاجتماعات العربية المقبلة، مثل القمة العربية الأوروبية بالقاهرة والقمة العربية ببيروت مطلع العام الجديد وهو ما يحتم تنسيق المواقف والتكلم بصوت واحد كعرب كما يفعله الأوروبيون التي تربطنا بهم علاقات جوار وشراكة.
من جانبه، قال الوزير الأردني أيمن الصفدي، "إن الأردن تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجزائر في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري والثقافي والتعليم وفي كل الملفات الأخرى من منطلق أننا نملك على مستوى القياديتين الإرادة المشتركة من أجل تفعيل العلاقات الثنائية والسير بها إلى الأمام بطرق عملية ملموسة".
وأضاف: "هنالك الكثير مما يجمعنا وقد اتفقنا خلال المرحلة القادمة على تنظيم اجتماعات فنية تبحث في كيفية تحديد خارطة طريق للنهوض بالعلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن للجزائر "دورها ومكانتها ونريد لعلاقاتنا معها ان تتطور".
وأشار إلى أن اللقاء مع الجانب الجزائري كان فرصة أيضا للتباحث في القضايا المشتركة لاسيما منها الإرهاب والذي استطاعت الجزائر من خلال جهود محاربته أن تصبح من أكثر الدول استقرارا في العالم ما مكنها من اكتساب تجربة مهمة، مشيرا إلى أن بلاده لها دور في مجال التصدي لهذه الظاهرة عسكريا وأمنيا وفكريا.
وعن القضية الفلسطينية، قال الصفدي إن المباحثات الثنائية تناولت كيفية استمرار العمل من أجل كسر الانسداد السياسي والتقدم نحو أفق سياسي يؤدي إلى حل الصراع على الأسس الوحيدة التي تضمن حله ألا وهي حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة الكاملة وفي مقدمتها حقهم في الحرية، وفي إقامة دولتهم على ترابهم وعلى خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى أن المحادثات تناولت أيضا الوضع في سوريا والحاجة إلى تكثيف العمل المشترك من أجل إيجاد حل ينهي هذه المأساة والكارثة، ويعيد للشقيقة سوريا أمنها واستقرارها ودورها سواء في أمن واستقرار المنطقة أو في منظومة العمل العربي المشترك.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة

منذ أقل من شهر

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ أقل من شهر

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

الآن

وزيرة التخطيط: تأهيل 10 آلاف قيادي بالوزارات والمحليات

تكليف "البحوث الزراعية" بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

رئيس أركان القوات المسلحة يبحث مع وزير البحرية الأمريكي التعاون العسكري

معيط: قدر لهذا الجيل أن يتحمل عبء التحول.. وسنتقدم للأفضل

ads
الأكثر قراءة

رانيا يوسف بالأخضر في جلسة تصوير جديدة

ترامب يعين باتريك شانهانا وزيرًا للدفاع خلفًا لـ"ماتيس"

السيسي يؤكد دعمه لنظام التعليم الجديد

مجلة أمريكية: الحرب العالمية الثالثة قد تندلع من الصين أو الخليج

ألبومات الصور

صورة اليوم.. كل "يسبح بحمده"

توصيات مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان (صور)

"استراتيجية الصناعة" بالمؤتمر الاقتصادي

إزالة التعديات بجوار نادي الإرادة والتحدي في كفر الشيخ

نجم الساعة

كورة ستار .. LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر Liverpool مشاهدة

الأكثر قراءة

رانيا يوسف بالأخضر في جلسة تصوير جديدة

ترامب يعين باتريك شانهانا وزيرًا للدفاع خلفًا لـ"ماتيس"

السيسي يؤكد دعمه لنظام التعليم الجديد

مجلة أمريكية: الحرب العالمية الثالثة قد تندلع من الصين أو الخليج

كشكول

آداب الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "الإبداع والمبدعين"

عميد الدراسات الإسلامية بالشرقية يتفقد الحالة الأمنية للكلية مع انطلاق الامتحانات

غدًا.. انطلاق معرض الملابس الخيري لطلاب جامعة المنيا

حملة 100 مليون صحة تفحص العاملين بالمنوفية الأزهرية

4 قرارات لاجتماع هيئة تدريس جامعة بني سويف

الأمصار

ملك الأردن: الأوضاع في سوريا والعراق تتحسن وأتمنى لهما "كل الخير"

رسالة خاصة من إبنة صدام حسين في ذكرى إعدام والدها

مصر توجه ضربة قاضية لإسبانيا

أردوغان يصف نتنياهو: بـ"المستبد" والأخير يرد: قاتل النساء والأطفال

جوزيبي كونتي يصل إلى ليبيا للقاء حفتر

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

n Verlore Verstand رحلة الأحلام والكوابيس

Kingdom Two Crowns ليس عليك أن تحكم بمفردك

Final Star شمس واحدة فى الكون

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تقديم الخدمة الطبية لـ61 ألف مواطن مجانًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎