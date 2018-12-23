مدرب الإسماعيلي: سعيد بالصعود لمجموعات أبطال إفريقيا

أعرب أحمد قناوي مدرب فريق النادي الإسماعيلي لكرة القدم، عن سعادته بصعود الفريق لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تغلب على نظيرة القطن الكاميروني بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.



وقال قناوي، في تصريح اليوم الأحد: "أهدافنا عديدة وهي الظهور بالشكل المناسب خلال دور المجموعات وتحقيق نتائج إيجابية واحتلال مركز مؤهل لربع النهائي"، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا على قدر كبير من المسئولية، ونفذوا التعليمات بحرفية شديدة وأدوا ما عليهم وأسعدوا الجماهير.



وأضاف: "أغلقنا الملف الإفريقي وسنركز في مباريات الدوري العام لتصحيح الأوضاع وتحقيق الانتصارات".