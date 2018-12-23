تعديل موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأخير موعد إقامة مباراة الزمالك وبتروجت ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في استاد "بتروسبورت"، لتقام في الساعة السابعة مساء بدلا من السادسة.



كما قررت اللجنة إقامة مباراة بتروجت وإنبي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر في الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق 2 يناير 2019 باستاد المقاولون العرب.



من ناحية أخرى، تعقد لجنة المسابقات أول اجتماع لها في الساعة الثانية عشرة ظهر غد الاثنين برئاسة عامر حسين بعد تشكيلها الجديد.