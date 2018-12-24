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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:19 ص

أسعار الدهانات اليوم فى الأسواق

أسعار الدهانات اليوم
دعاء أبو العزم - أسامة الشندويلي
dostor.org/2447749

استقرت أسعار الدهانات في الأسواق، اليوم الإثنين، ويرصد "الدستور" الأسعار المتداولة بالأسواق.

وسجل الكيلو جرام من معجون بلاستيك داخلي قيمة 6 جنيهات، بينما بلغ سعره في نفس الشهر من العام الماضي قيمة 4.7 جنيه، فيما سجل سعر اللتر من البلاستيك مط داخلي عالى الجودة 32 جنيهًا، في حين سجل البلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي قيمة 47.25 جنيه، بينما سجل دهان بلاستيك واجهات قيمة 48.3 جنيه.

أما سعر لتر اللاكيه نصف لامع فسجل 48.4 جنيه، فيما سجلت الدهانات الأسمنتية قيمة 3.2 جنيه لكل كيلو جرام.

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