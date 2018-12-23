وزير الدفاع الأمريكي الجديد.. من قيادة "بوينج" لخلافة "ماتيس"

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعيين مساعد وزير الدفاع باتريك شانهانا، في منصب وزير الدفاع خلفا لجيمس ماتيس بداية من أول يناير المقبل.



وكان باتريك م. شاناهان، قبل تعينه وزيرا للدفاع نائبا لوزير الدفاع جيمس ماتيس، الذي تقدم باستقالته إلى ترامب احتجاجا على سياساته، آخرها قراره الانسحاب بشكل كامل من سوريا.



وسبق أن شغل شاناهان مؤخرا منصب نائب الرئيس الأول لشركة بوينغ، قبل ذهابه لوزارة الدفاع، فسبق أن انضم شاناهان، وهو من مواليد ولاية واشنطن، إلى شركة بوينج في عام 1986 وقضى أكثر من ثلاثة عقود مع الشركة.



ووفقا لموقع وزارة الخارجية الأمريكية حول المعلومات المتاحة عن وزير دفاع ترامب الجديد، فقد عمل سابقا كنائب أول لرئيس برامج الطائرات التجارية، وإدارة الربح والخسارة لبرامج 737 و747 و767 و777 و787 والعمليات في مواقع التصنيع الرئيسية لشركة بوينج.



ونظرا لكفائته سبق أن شغل منصل نائب الرئيس والمدير العام لمشروع بيونج 787 دريملاينر، فقد قاد هذا البرنامج خلال فترة التطوير الحرجة.



ومن ضمن المناصب التي تقلدها أيضا داخل الشركة تعينه نائبا للرئيس ومدير عام بوينج لأنظمة الدفاع الصاروخي، والإشراف على نظام الدفاع الميداني القائم على الأرض، Airborne Laser وAdvanced Tactical Laser ؛ ونائب الرئيس والمدير العام لأنظمة بوينج روتكرافت، والإشراف على مشروع طائرات أباتشي، شينوك وأوسبري، كما شغل سابقًا مناصب قيادية في برنامج 757، وبرنامج 767 وفي قسم التصنيع بالشركة العملاقة.



ويعد شاناهان زميل الجمعية الملكية للطيران، وزميل جمعية مهندسي التصنيع والمعهد الأمريكي في علم الطيران والملاحة الفضائية لأكثر من خمس سنوات.



ويحمل شاناهان درجة البكالوريوس في العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة واشنطن ودرجتين متتاليتين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: درجة الماجستير في العلوم في الهندسة الميكانيكية، وماجستير في إدارة الأعمال من كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.