القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:57 م

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت
01:39 م

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
اقتصاد
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:08 ص

سعر الدولار اليوم الإثنين 24/ 12/ 2018

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الإثنين 24/ 12/ 2018
دعاء أبو العزم
dostor.org/2447741

استقرت أسعار صرف الدولار خلال بداية التعاملات الصباحية، اليوم ال‘ثنين، لدى شركات الصرافة، وسجل سعر الدولار 17.89 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، فيما استقر في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ أقل من شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ أقل من شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

منذ أقل من شهر

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ أقل من شهرين

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهرين

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

الآن

بالصور.. حفل "العسيلى" فى مصر الجديدة بحضور نجوم الفن

زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب قبالة سواحل مملكة تونجا

بالفيديو.. بشرى تطرح برومو أغنية "كوبرا"

اليوم.. الحكم على 12 متهمًا بسرقة منقولات "الشرقية للدخان"

ads
الأكثر قراءة

بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

السرقة وراء مقتل رجل الأعمال الكويتى بالغربية

ألبومات الصور

"العربى للطفولة" يستقبل عزاء الأمير طلال بن عبد العزيز بالقاهرة (صور)

صورة اليوم.. كل "يسبح بحمده"

توصيات مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان (صور)

"استراتيجية الصناعة" بالمؤتمر الاقتصادي

نجم الساعة

Kora live hd .. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

الأكثر قراءة

بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

السرقة وراء مقتل رجل الأعمال الكويتى بالغربية

كشكول

شوقي يكشف عن موعد أول امتحان للأول الثانوى علي التابلت

سيد قنديل:لم نعلم حركة الفنون التشكيلية المصرية إلا على أيدي الأمير يوسف كمال

التعليم العالي: تعيين 7 عمداء جدد بجامعة أسيوط

" أسرار النشر الدولى" ورشه عمل بنوعية عين شمس

رؤساء أقسام جدد بآداب عين شمس

الأمصار

بابا نويل يهرب من الشرطة العراقية

السعودية توصي مواطنيها بعدم السفر للسودان

المرصد السوري: داعش لم تختفي من سوريا

الشرطة النمساوية تعتقل مشتبه به في أحداث فيينا

بالقرآن والثوب الفلسطيني.. رشيدة طليب تؤدي يمين الكونجرس

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

نجاح مدو فى علاج الإيدز

نجاح أول مهمة فضائية لـ"سبيس إكس" لحساب الجيش الأمريكى

"استخراج الكنوز" من القمامة فى سنغافورة

الصحة

تقديم الخدمة الطبية لـ61 ألف مواطن مجانًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎