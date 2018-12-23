Final Star شمس واحدة فى الكون

مع ارتفاع عدد الحضارات البعيدة كانت المسألة مسألة وقت كى تبقى شمس واحدة فقط في الكون المعروف. وقبل أن يحدث سباق غريب الهدف منه هو الاستيلاء والسيطرة. تفشل النجمة النهائية "أرمادا" المكلفة بحماية شعبها فى مواجهة القوات الغازية. أنت كل ما تبقى من الأسطول، وليس أمامك إلا التحالف مع جماعة من المرتزقة الخطرين وغير الجديرين بالثقة، فبالتحالف معهم يمكن أن تحصل على الترقيات اللازمة لمحاربة القوات الغازية.

هذا هو موضوع لعبة Final Star التى صدرت خلال الأيام القليلة الماضية، وهى لعبة إطلاق نار من تطوير شركة Dynamic Voltage Games. وهى لعبة بسيطة وهى موجهة لمن فى سن 7 سنوات وما فوق، وتتميز اللعبة بطريقة اللعب غير الخطية مع عشرات المهام، والقصة العميقة، وترقيات أسلوب لعب الأدوار. وفيها يسافر اللاعب عبر المجرة الشاسعة ليكمل مهماته وتزويد نفسه بالطاقة. فالعمل مكثف وسيحتاج اللاعب إلى رسم مسار المهمة بعناية، للتأكد من أن سفنه قوية بما فيه الكفاية لمواجهة الأسطول الغريب الضخم.

تحتوى Final Star على عشرات القصص والبعثات الجانبية، ويمكن للاعب جمع الخردة والذهب لترقية السفن الخاصة به بشكل دائم، أما وضع co-op المحلي الخاص باللاعبين لأي شخص باختيار جهاز تحكم والانضمام إليه.