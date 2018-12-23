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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:42 م

أحمد خالد موسى ينتهى من معاينة أماكن تصوير "ملايكة إبليس"

أحمد خالد موسى
أحمد خالد موسى
أ ش أ
dostor.org/2447738

قال المخرج أحمد خالد موسى إنه انتهى بالأمس من معاينة أماكن التصوير مسلسله الجديد "ملايكة إبليس"؛ استعدادا لبدء تصوير العمل المقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2019.
وأضاف موسى- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن جلسات عمل مكثفة تجمعه مع فريق العمل بشكل شبه يومي لوضع الخطوط النهائية لبدء التصوير خلال النصف الأول من شهر يناير المقبل.
وأشار موسى إلى أن قصة المسلسل معاصرة وتتناول إحدى قضايا الحارات الشعبية، بشكل مختلف وجرئ من حيث الفكرة، من خلال صراع بين 13 شخصا هم أبطال العمل، حيث يعتمد المسلسل على البطولة الجماعية لكل من غادة عادل وإيمان العاصي وسلوى خطاب ورانيا يوسف، وتأليف محمد أمين راضي.

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